Negretti y las auditorías a universidades: “Estamos muy contentos de estar en ese listado”

El rector de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), Luis Negretti, analizó el presente de la casa de altos estudios tras unos días signados por manifestaciones, así como la inclusión de la entidad entre las 26 instituciones de enseñanza superior que serán auditadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

“Estamos muy contentos de estar en ese listado”, explicó. Asimismo, en cuanto a los sucesos de las últimas jornadas, señaló: “Nosotros preferiríamos que pudiéramos tener actividades plenamente normales y que se desarrollara la investigación, las clases, las carreras”.

“La situación nos lleva a la comunidad universitaria a plantear razonablemente los reclamos, a través de las distintas vías que tiene, ojalá que pronto todo esto vuelva a su cauce normal”, resaltó.

Las auditorías

Negretti contó como funciona el sistema de auditorías en la UNVM: “Hay procesos de auditoría permanente. Históricamente, como ocurre en todas las entidades autónomas, hay controles internos a través de un área, que es el área de auditoría interna de la Universidad, también tenemos controles a través de los distintos órganos de gobierno, el Consejo Directivo y el Consejo Superior”.

Asimismo, agregó: “Un tercer control, igualmente importante, es el núcleo de trabajadores de la Universidad que se dedican a llevar adelante los procesos administrativos”. “Son trabajadores de planta permanente, que están antes que nosotros lleguemos a la función, continúan luego de que nosotros dejamos también las funciones, y se encargan de velar por la legalidad de los procesos”, explicó.

El convenio con la SIGEN

Por otra parte, Negretti resaltó: “Hasta el año pasado, teníamos una articulación permanente con la SIGEN, y en virtud de un dictamen de la Procuración del Tesoro pasamos a ser auditados por la AGN, pero igualmente la UNVM firmó un convenio con la SIGEN para continuar, para seguir con algunas auditorías con este organismo”.

“Lo que ha ocurrido es que han reabierto, a través de la SIGEN, algunas auditorías, y las 26 universidades elegidas para ser auditadas son las que voluntariamente, en el mes de diciembre, firmamos este convenio”, agregó el rector de casa de altos estudios.

Asimismo, Negretti indicó: “Estamos muy contentos de estar en ese listado de 26, porque frente a la duda que se ha generado en la comunidad, nosotros preferimos que si hay más auditorías estar presente, y ser sujetos de esas auditorías”. “Estamos en el listado porque lo hemos buscado, porque en el mes de diciembre hemos firmado este convenio voluntario”, afirmó.

En esta línea, el titular de la casa de altos estudios local manifestó: “Las 26 universidades que van a ser auditadas son las que se presentaron voluntariamente, por eso no está la UBA, no está la Universidad Nacional de Córdoba, no está la Universidad de Cuyo”.

“Nos hubiese dado mucha pena que se anuncie un número importante de universidades, que es menos de al mitad, pero un numero importante, y que Villa María no esté dentro de ese listado”, agregó.

Cómo sigue todo tras el veto

Finalmente, consultado por cuáles son el camino que seguirán las casas de altos estudios tras la ratificación del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, Negretti indicó: “Eso ya se votó y hay que dar vuelta la página”.

“Ahora nosotros estamos movilizados, los rectores, rectoras, de cara a la discusión del Presupuesto 2025, nosotros esperamos que allí haya alguna modificación de la propuesta que hizo el Poder Ejecutivo y que sea un presupuesto que nos permita funcionar adecuadamente y tener certidumbre y previsibilidad”, concluyó.

Audio: declaraciones de Luis Negretti a Villa María Ya!:

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.

Foto: https://www.unvm.edu.ar/