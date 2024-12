“No elegiste irte”: una amiga de la mujer asesinada dejó un sentido mensaje de despedida

Por estas horas, la comunidad de Villa María sigue conmocionada por el femicidio de Cecilia Andrea Ermacora (40) seguido del suicidio de su pareja, Jorge Martín Ferreras (43).

En este marco, una amiga cercana de la mujer realizó una publicación en redes sociales en la que realizó un sentido mensaje de despedida: “Hoy no te fuiste, no elegiste irte, no te vamos a soltar porque vas a seguir en todos los corazones de quien te queremos”.

“Nos dejaste molidos, destruidos, te arrancaron un corazón enorme y solo pido que descanses en paz”, agregó la allegada a Ermacora. Asimismo, señaló: “Sé que tu mamá está abrazándote y se que uno de tus sueños era estar con ella también, hoy están los tres, mamá, papá y vos”.

Finalmente, indicó: “Prometo tatuarme tu nombre como tanto queríamos. Te amo y danos fuerzas flaca. Te vamos a extrañar muchísimo. Sin palabras como te arrebataron la vida. Te amo muchísimo”.

Cabe recordar que el femicidio de Ermacora tuvo lugar el pasado viernes por la tarde, en una vivienda de calle Jujuy al 1400 de barrio Centro Norte, y que durante las últimas horas se estuvieron receptando testimonios para esclarecer lo sucedido.

Foto: redes sociales.