«Para Emilia»: Santi Fiuri lanzó el tema que le dedicó a su sobrinita

El músico local Santi Fiuri estrenó en todas las plataformas «Para Emilia», tema dedicado a su pequeña sobrina.

«Este lanzamiento no es uno más porque está sobrecargado de amor. Me di cuenta ayer explotando en llanto. Emi deseo que tengas una vida buena. Por si sucede o no sucede eso: yo siempre voy a estar. De eso trata la canción», publicó el cantante en su cuenta de Instagram.

«Habla de ese amor desbordante que solo puede sentirse con la llegada de alguien a la familia»

«Cuando escuchamos música y cerramos los ojos, creo que podemos viajar a nuestras propias vidas. Ya es de ustedes. Ya empiezo a leer sus comentarios. Gracias por escucharla y compartirla. Si llega a nuevas personas, solo es gracias a que la comparten», añadió.

