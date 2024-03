Polémica: una trabajadora denuncia que no le funciona el Boleto Obrero Social

Durante las últimas horas, una trabajadora local se contactó con la redacción de Villa María Ya! para reclamar que no le estaría funcionando el Boleto Obrero Social (BOS), por lo que debe abonar la tarifa de 700 pesos.

“Tenía boleto obrero de Transbus y en enero nos hicieron sacar la SUBE, la cual también salió como pasaje obrero. Siempre pague la tarifa obrera, la semana pasada me empezó a debitar 700 pesos el pasaje, hoy -por ayer- fui al Centro de Transferencia a informarme el por qué, y me dicen que no existe el boleto obrero”, relató en un mensaje.

Finalmente, indicó: “En todo el país anda la SUBE, en Córdoba mi hija paga 240 el boleto obrero y acá no corre mas. ¿Hasta cuándo nos van a joder? Encima el transporte es pésimo, no respetan horario ni frecuencias, ya no se adonde mas preguntar”.

Hoy por hoy, el precio del boleto del transporte urbano de pasajeros en Villa María oscila entre los $700, si se paga utilizando la tarjeta SUBE VM, a $750, si se lo hace en efectivo. Además, de acuerdo a lo informado en su momento desde la comuna local, uno de los beneficios más destacados de dicha tarjeta es la Tarifa Social Federal, que ofrece un descuento del 55% para aquellos que pertenecen a determinados grupos beneficiarios. Quien desee saber cómo tramitarla y acceder a este beneficio, debe visitar el sitio web oficial www.argentina.gob.ar/SUBE.

