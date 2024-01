Prevención cuartetera: La Policía reversionó La Morocha y la rompe en redes

La campaña de prevención de la policía de Córdoba se viralizó en las redes sociales (Mirá el vídeo)

Con el inicio de la temporada de Verano 2024, la Policía publicó un video con una campaña de prevención que se hizo viral

El video, con la descripción: “Te brindamos algunas recomendaciones para esta temporada” pinta para ser el hit de la temporada.

La campaña de prevención de verano 2024 tiene como base un estilo musical que sorprendió a propios y extraños.

Aprovechando la popularidad del hit “La Morocha” de Luck Ra, la fuerza policial sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un video protagonizado por policías.

Los uniformados se mueven con música de cuarteto y cantan una letra adaptada a consejos de seguridad.

En el video, un oficial de la Policía comienza a bailar al ritmo pegajoso de “La Morocha”, mientras transmite mensajes preventivos para la temporada de verano en la provincia.

Desde advertencias sobre el cuidado con el fuego y el agua hasta consejos sobre la conducción responsable, el video se convierte en una mezcla de entretenimiento y concientización.

Este toque humorístico y a la vez informativo generó un fenómeno viral en pocas horas en las redes sociales, convirtiéndose en la primera atracción de la temporada.

La publicación en la cuenta de Instagram de la Policía de Córdoba no tardó en recibir una variedad de reacciones por parte de los usuarios de la plataforma.

La mayoría de los comentarios adhieren a la movida policial, aunque otros expresaron sus reservas sobre la liviandad con la que se abordó el tema.

Comentarios en las Redes

“La mejor policía del país es la de Córdoba”.

“La información es excelente Ahora, el modo de brindarla no me parece el adecuado. Le quita seriedad a la Institución”.

“De alguna forma le tiene que entrar la información”.

“¡El hit del verano! Quedó muy bueno. A pasarlo en los boliches”.

“Que genios!!!!”

“Bien córdoba!!!!❤❤❤❤😊😊”

“Fuaa, que ganas de portarse bien”

“Muy bueno !!!!”

“Felicitaciones”

“Vamos aguante el tunga tunga👍💪💯cuartetazo y nada mas👍”

“La Caminera de Cordoba frena el acelerador. Te sentis más tranquilo en la ruta”

“Master, en Cordoba Capital la base tiene que ser Cuartetazo!!!😂😂😂”

“Si te paran en la ruta no llames al 911 colabora para el café y listo”

“Buenísimo jajaja”

“Que decirte….”

“Argentina, papá siempre podemos más 🎉”

