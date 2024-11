Preparan un lugar para que se instalen los pibes de las motos: estará lejos de las viviendas

En el marco de la problemática que desatan los “instales” de jóvenes motociclistas y automovilistas en la Costanera, el municipio de Villa María prepara un espacio en el que estos podrán localizarse sin generar ruidos molestos a los vecinos.

Así lo informó la secretaria de Prevención, Seguridad y Convivencia Urbana, Guadalupe Vázquez, quien brindó una rueda de prensa referente a esta situación que se registra todos los fines de semana. “Estamos preparando un lugar que está alejado de todas las viviendas, que forma parte de la Costanera, para que ellos puedan reunirse ahí y hacer las juntadas sin molestar a nadie”, destacó la funcionaria.

Asimismo, explicó que hoy la Costanera “no cuenta con ningún espacio que no sea residencial”, aunque este espacio “está alejado de todo lo que son residencias”. “La idea es que sea un lugar para que ellos puedan hacer el “instale” y puedan disfrutar también del espacio”, resaltó.

Vázquez también afirmó: “Venimos trabajando muy fuerte con los vecinos, entendemos que es una situación que viene del año 2020, cada vez más potenciada por la falta de controles, de espacio”.

“Para eso, hemos implementado un operativo el fin de semana en la Costanera que dio muy buenos resultados, porque nos referencian muchos vecinos de los barrios que es la primera vez en años que pueden dormir un viernes y un sábado a la noche”, agregó.

Además, Vázquez resaltó: “Los chicos y chicas que realizan estas juntadas necesitan también su espacio, que lo estamos armando, y también entendemos que las imágenes que se viralizaron son parte de un delito, en lo que la Justicia ha tomado cartas en el asunto, y hemos visto como han procedido y la verdad que agradecemos a la fiscal, porque nosotros en el mes de junio elevamos un pedido a las tres fiscalías acompañando DVD llenos de imágenes, que para nosotros eran muy peligrosas, de lo que ocurrió en la Costanera, pero que eran delitos”.

“Hay que entender que en ese lugar había dos mil, tres mil chicos que no estaban en esa misma, y que esto es parte de la violencia urbana en la que nos tenemos que hacer cargo todos, porque en la puerta de las escuelas suceden estas mismas peleas, no solamente entre niños, niñas, adolescentes, si no también entre adultos. Entonces tenemos que empezar a replantearnos un montón de cosas como sociedad”, añadió.

Finalmente, la secretaria de Prevención, Seguridad y Convivencia Urbana brindó más detalles del proyecto para declarar el “Estado de Excepción y Emergencia Vial”.

Video registrado y editado por Jesús Rodríguez y Lucía Flores (pasantes de la UNVM):

Información de servicio:

