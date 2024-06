Inseguridad: En pocos días, entraron a robar a dos locales céntricos de la misma cuadra

Dos locales céntricos ubicados en la misma cuadra sufrieron robos en horas de la madrugada en los últimos días.

Las víctimas fueron Amarello, negocio dedicado a la venta de muebles y adornos, y Smart Center, dedicado a la venta de productos tecnológicos, ambos ubicados sobre la calle Entre Ríos, entre Yrigoyen y San Martín.

“El jueves trabajamos a puertas cerradas porque ya nos estamos por mudar. Nos fuimos a las 6 y media de la tarde más o menos”, comentó a este medio Edith Brancatto, dueña de Amarello.

“El viernes regresamos a la mañana y nos encontramos con que habían ingresado al local por una ventana del alero, en el frente. Es bastante alto el techo, así que es super peligroso, pero se las ingeniaron para ingresar por arriba”, describió.

“Sustrajeron un bolsito con herramientas de mano, y después violentaron las dos cajas registradoras que tenemos, llevándose el dinero que había”, añadió.

Todavía no lograron determinar si robaron alguna otra mercadería. Tienen una alarma que no sonó, y lamentablemente no cuentan con cámaras de seguridad.

“Es horrible. Nos sentimos totalmente inseguros. Los comerciantes estamos haciendo un esfuerzo terrible para poder mantenernos, y que pasen estas cosas es horrible”, sostuvo Brancatto.

“Ha habido una oleada de robos a los vecinos. A mi no me robaron nada, pero sí me rompieron la puerta de vidrio del local”, comentó por su parte Maximiliano Villagra, dueño de Smart Center.

En su caso el robo se produjo el sábado por la madrugada; él se enteró cuando fue al local a las 8 de la mañana.

“El vidrio está ploteado, pegado con silicona, entonces el vidrio roto quedó en su lugar, creo que por eso no ingresaron”, explicó. “Tengo cámaras, pero como no ingresaron al local la alarma no sonó y no se activó nada”, agregó.

“No me quejo de la policía porque vinieron enseguida a los llamados nuestros. El problema es que las leyes no nos favorecen mucho a los ciudadanos comunes”, dijo.

“Son pocas las personas que hacen estas cosas, pero las leyes las favorecen a ellas. Pedimos un poco más de seguridad, como acá son locales y no vive gente no hay mucho movimiento a la noche”, pidió el comerciante.

