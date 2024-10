Soy Rada y un show mágico en Villa María: “Les voy a hackear el cerebro”

Entrevista exclusiva con Soy Rada, quien el domingo 3 de noviembre estará presentando su show mágico “Tarán” en el Teatro Verdi.

El artista ganó relevancia en redes sociales hace ya muchos años en su faceta de comediante, pero sus orígenes están ligados al arte del ilusionismo.

“Vuelvo al mundo de la magia con Tarán. Me alegra mucho porque la magia es algo muy poco convocante en materia de teatro y entretenimiento”, comentó a este medio.

Cuando se le preguntó si era una especie de revancha, respondió: “Me gusta eso, no lo había pensado así pero ahora que lo decís sí, ahora que me sigue un montón de gente vengan que les voy a mostrar lo que hago desde que tengo uso de razón“.

“Estructuralmente es un espectáculo de magia donde entra la comedia y aparecen un par de pinceladas de música, pero la estructura del espectáculo es de magia y está pensado de esa manera”, describió a Tarán.

Su nombre real es Agustín Aristarán, pero artísticamente se lo cono como Rada o Soy Rada. “Rada, Soy Rada, Agustín, José Luis, Enrique, como ustedes quieran. Es lo mismo con las etiquetas ¿Sos actor, comediante, sos mago, sos músico? Qué se yo, yo soy Agustín y hago un montón de cosas. No todas las personas somos una sola cosa, así que está la libertad de decirme como quieran”, sostuvo.

Vino varias veces a Villa María, y sobre el recibimiento del público dijo: “Hermosísimo, es un público divino que siempre llena la sala y creo que esta no va a ser la excepción”. “Me encanta Córdoba, es una tierra divina con gente divina que me la hace pasar siempre muy bien”, agregó.

“Les voy a hackear el cerebro. Se los voy a sacar, toquetearlo y volvérselo a meter con información nueva. Es un show muy potente desde lo mágico, es muy gracioso, se van a reir mucho, se van a emocionar en un momento también, pero por sobre todas las cosas no van a tener ganas ni de preguntarse cómo lo hago“, sintetizó sobre el show del domingo 3 de noviembre.

“No averigüen nada. Saquen la entrada, vengan y si no les gusta, a la salida yo se las devuelvo. A la salida cuando me quedo a sacarme fotos, me dicen che a mi no me gustó, sin siquiera preguntarles nada les devuelvo la plata en el momento”, concluyó.

Las entradas pueden conseguirse en teatroverdivm.com.ar o en www.rada.soy

