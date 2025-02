«Tengo fuerzas aún»: una mujer está en Tribunales y pide ayuda desesperadamente (VIDEO)

Por estas horas, una mujer llamada Jorgelina Valeria del Valle Comba se encuentra frente a Tribunales pidiendo ayuda para sobrellevar un durísimo momento, ya que llegó a Villa María y ahora se encuentra en situación de calle.

«Me vine el 15 de diciembre para la fiesta de egresados de mi hija, en Arroyo Cabral, y me vine acá, vendí todas mis cosas para venir a vivir acá», relató esta ciudadana. Además agregó: «Las cosas no salieron como tienen que ser, la municipalidad me ayudó con 50 mil pesos, pagué tres días del hotel Colón, estuve alojada allí, no alcanzó, fui perdiendo de a poco todo».

Comba contó que ahora está viviendo en una torre del molino, aunque allí fue agredida por un hombre. «No puedo dormir, no puedo descansar, hay moscas, hay mosquitos, estoy en el suelo», explicó la mujer, quien precisó que pidió ayuda en la municipalidad y le dijeron que no podían, y que preguntó por una habitación en el Polo de la Mujer, aunque le manifestaron que para ello tenía que presentar una denuncia por violencia.

«No soy ninguna tonta, sé donde moverme, pero yo no quiero estar en la calle. No me gusta, no estoy acostumbrada, no puedo», agregó. También manifestó que hasta ahora no realizó denuncias, aunque acudió a la Policía para radicarla.

Por otra parte, Comba relató que sufrió un problema de salud: «Tuve un ACV isquémico, acá tengo la cicatriz, estuve en el Hospital internada casi 48 horas, me dieron el alta, mi pierna izquierda no funciona como debe ser, mi habla tampoco».

Finalmente, manifestó: «Me quiero bañar, estar en una cama y dormir por lo menos ocho horas como corresponde, yo después arranco, tengo fuerzas aún». «Quiero algo digno», concluyó la ciudadana, que puede ser encontrada por algún vecino dispuesto a ayudarla en inmediaciones de Tribunales.

