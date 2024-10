Trabajó más de 3 meses para la Municipalidad y aún no le pagaron

Una persona que trabajó algo más de tres meses para la Municipalidad denuncia que aún no le pagaron ni un peso.

Puntualmente, trabajó como guardia de seguridad en la Granja Los Amigos. Además, se enteró de otros empleados que estarían pasando por la misma situación.

Según comentó a este medio, comenzó a trabajar en junio y siguió durante julio y agosto. En ese lapso contó que le hicieron realizar un ida y vuelta constante entre AFIP y Anses para habilitarlo, presentar certificado de antecedentes, entre otros requisitos.

“Todo lo que me pidieron lo hice y lo entregué, y nunca me pagaron”, explicó. Finalmente, cuando fue en septiembre a reclamar porque aún no le habían pagado, habría sido echado por su superior.

Contando esos tres meses más los 8 días que trabajó en septiembre, le deben algo más de 800 mil pesos.

El primer contacto con este medio contando su problemática lo tuvo el 27 de septiembre. Siendo el 15 de octubre, aún no cobró su dinero, cuando anteriormente le habían dicho que cobraría a fines de septiembre.

