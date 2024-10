Tres detenidos por golpiza en el Botta y dos jóvenes internados, uno en terapia intensiva

El 12 de octubre, dos jóvenes quisieron recuperar su bici robada en el barrio Botta y fueron brutalmente golpeados, quedando internados con lesiones gravísimas.

Los hechos comenzaron en la tarde del sábado, cuando los damnificados dejaron una bici en el Skate Park y esta fue robada por otro grupo de adolescentes.

Las víctimas pudieron averiguar el paradero de la bici, o al menos el lugar de residencia de quienes la habían robado: el barrio Felipe Botta, sobre la calle Salta.

Los chicos fueron hasta allí para reclamar que se les devuelva la bici, pero fueron brutalmente agredidos por un grupo de menores y mayores; hubo patadas, trompadas, botellazos y ladrillazos.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Pastuer con traumatismos graves, siendo ingresados en terapia intensiva (uno de ellos salió de la UTI, el otro continúa).

La madre de unos de los chicos atacados realizó la denuncia y ahí intervino la Fiscalía. Se realizaron cuatro allanamientos y se detuvo a dos mayores de edad, uno de 18 y otro de 20 años (por lesiones graves y hurto respectivamente) y otro menor de 16 años (menor, pero punible, fue trasladado al Complejo Esperanza).

Uno de los chicos atacados, de 17 años, resultó con fractura de huesos de la cabeza. Concretamente sus lesioens fueron: traumatismo de cráneo grave por fractura conminuta con neumoencéfalo y contusiones hemorrágicas. Este permanece en control y monitoreo en terapia intensiva

El otro joven, de 18 años, tuvo traumatismo de cráneo con fracura de ambos senos frontales y compromiso del techo de la órbita derecha. Estuvo en terapia intensiva y luego fue trasladado a una sala común.

“Vemos la brutalidad de las lesiones, podría haber desencadenado en homicidio. Estas son situaciones que no se pueden permitir, y en el caso de los menores, si bien son menores pedimos la medida de coerción para que vean que esto no es así, deben aprender a vivir en sociedad, esta violencia no la podemos permitir”, comentó el fiscal de instrucción del tercer turno, René Bosio, quien lleva el caso.

