Una mujer escracha en redes para no pagar: Los dueños de una carpintería iniciaron acciones legales en su contra

Paula es una joven mamá que junto a su pareja tienen una carpintería metálica y desde hace unos meses comenzaron a trabajar con muchísimo éxito.

En este tránsito laboral por la vida han tenido un inconveniente con una clienta

Sí nos contactó una señora de acá de Villa María porque quería las aberturas de su casa. Nosotros siempre pedimos una entrega porque hace nueve meses empezamos y obviamente hay materiales de por medio que son bastante caros, le pedimos la entrega, hay boletas firmadas con comprobantes bueno y se le fabricó, se le fue a instalar, incluso no le cobramos instalación, como un favor.

A las semanas nos pide que le hagamos las barandas para las escaleras, que las hicimos y fuimos a instalar.

Como un favor, nos pidió que le colgamos el televisor en la cocina, el departamento que hizo arriba, a todo es ya eran las nueve y media de la noche. Terminamos de colgar el televisor y nos dijo que no le gustaba. Mi marido le dijo bueno que ya era tarde y que no no teníamos tiempo para correrlo de nuevo y que otro día íbamos y se lo corríamos.

Ella estuvo de acuerdo, le mandamos mensajes para ir a acomodar el televisor y me doy cuenta que me había bloqueado, lo dejé pasar. Yo digo bueno. Algo le debe pasar que no contesta o me bloqueo. Y nos damos con que el lunes a la tarde nos escracha por redes sociales, diciendo que eramos unos delincuentes, unos estafadores, todo por el hecho que no le fuimos a correr el televisor del lugar.

¿Con nombre y apellido de la empresa?

No. Ella sacó fotos de nuestros perfiles para hacer el escrache. No nombró nunca el nombre de la fábrica, ni nombre mío. Pero de todas maneras la gente identificó los perfiles con los que hacemos y sí, nosotros publicamos con nuestro Facebook.

¿Venías trabajando intensamente inclusive me contás que en esos días cerrabas una obra grande?

A raíz de a raíz del escrache ahora no quieren saber nada. Es entendible.

¿Son los únicos que les pasó esto, con esta mujer?

Tengo contacto con varias personas, que para no pagarle los escracha en Facebook. Tengo contacto con una chica de un quiosco donde le robó plata, veinticinco mil pesos para ser exacta. No soy la única, somos varios y si la justicia penal no hace algo, lamentablemente nosotros vamos a hacer justicia por mano propia. Porque esta mujer no puede ir por la vida escrachando para no pagar. O por cualquier cosa que ya lo ocurra.

¿Ustedes le mandaron en principio una carta documento?

Sí, se la enviamos, ahi avisamos que en caso de no reparar esos daños y perjuicios o de retractarse vamos a hacer una demanda.

Nosotros nos comunicamos con la abogada a ver qué podíamos hacer y bueno, ella nos dio la opción de hacer que en el plazo de diez días se retractara o pidiera disculpas y si ella no lo hace, esto ya va a mayores pero está con en manos de nuestro abogado.