Una mujer fue atacada por un pitbull y reclama soluciones

Una vecina del barrio Valle Escondido, ue se encontraba paseando a su mascota, fue atacada por un pitbull que estaba suelto en la vía pública.

“Esta mañana, paseando con mi perro, había un pitbull sentado en la puerta de una casa. Me atacó a mí y a mi perro lo tiró al piso, casi me lo mata. No pasó porque el dueño salió al escuchar mis gritos”, relató la mujer, quien reside en calle Mary Amaya al 90.

Según la denunciante, el propietario del animal argumentó que se escapa por los techos, algo que ella pone en duda. “No podemos esperar que mate a alguna persona. Deben mandar al CAM (Centro de Adopción Municipal) para que se lo lleven, al igual que otros perros sueltos que atacan en la calle”, solicitó con urgencia.

Asimismo, la vecina se comprometió a indicar las viviendas donde se encuentran los perros que generan estas situaciones.

La misma asegura que los canes sueltos representan un peligro constante para quienes transitan por el barrio. “Ya no se puede salir a caminar tranquilo por las calles”, expresó con indignación, señalando que el problema surge a raíz de varias viviendas que tienen perros sueltos que suelen atacar en la vía pública.

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.