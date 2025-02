Una villamariense tiene a su hijo aislado en Bouwer y pide que lo traigan a la cárcel local

Una vecina de la ciudad, María Estela Mercado, se comunicó con Villa María Ya! para dar a conocer la situación que su hijo Leonardo David Figueroa atravesaría en el penal de Bouwer, donde estaría aislado, y pidió que sea traído al establecimiento penitenciario de barrio Belgrano.

«Él me ha llamado ayer diciéndome que ya llevan como 20 días puesto en un calabozo, que le dan la comida por una ventana, no tiene agua, no tiene luz», manifestó la ciudadana. Asimismo, afirmó: «Yo quiero que lo traigan para acá, para que le den un lugar acá. Económicamente no dispongo de plata, entonces tampoco puedo viajar a verlo, en qué situación se encuentra, pero él me pide por favor de que haga algo para que lo traigan, para que le den el traslado».

«Hace más de nueve meses, diez meses, que no ve a su hija», agregó Mercado, quien detalló que la menor tiene cinco años de edad. Por otra parte, explicó: «Mi hijo está enfermo, tiene una enfermedad».

«Él tiene que estar tomando un medicamento, que me dijo que no se lo estaban dando, entonces no sé en qué situación se encuentra», resaltó.

Finalmente, Mercado manifestó: «Yo reconozco que mi hijo no es santo, porque ha peleado con otro chico y le pegó mal en un brazo, entonces por eso está donde está, yo no cubro nada, yo sé que mi hijo no es santo, pero es un ser humano y no puede estar viviendo en la forma en que está viviendo».

Audio: entrevista de Patricia Gatti a María Estela Mercado para Villa María Ya!:

Foto ilustrativa.