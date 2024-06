Unidos por el dolor y el pedido de justicia: Ocho familias reclamaron frente a Tribunales

En la mañana del miércoles, las familias de Jesús Manuel Machado, Iara Medina, Natalia e Izad Resser, Ramiro Díaz, Narella Pérez, Laureano Guerra, Francisco Pinto y Agustina Cuzcueta se unieron para reclamar frente a los Tribunales de Villa María.

Los casos incluyen siniestros viales que involucraron alcoholemia positiva y/o negligencia, muertes de etiología dudosa, cadenas de irresponsabilidades y mala praxis.

La madre de Mayco Pont, quien también integra este grupo de familias, no pudo concurrir en esta oportunidad. Por otro lado, el caso Cuzcueta es el único de estos que no involucró una muerte, aunque no fue tragedia de milagro.

Mirá la cobertura de la manifestación en la que podés conocer de primera mano los detalles de estos casos y los pedidos de justicia de los familiares.

Los casos

Narella Pérez falleció el 17 de marzo de 2022. Días atrás, había sido atropellada por un camión en la Ruta 9, entre Villa María y Tío Pujio, cuando viajaba como acompañante en una moto.

Agustina Cuzcueta fue atacada en diciembre de 2022 por una banda de jóvenes menores de edad. Si bien sobrevivió, al día de hoy continúa con secuelas de las heridas recibidas en el cráneo. Sus agresores continuaron libres y cometiendo todo tipo de delitos. Actualmente dos de ellos se encuentran detenidos.

Iara Medina, quien tenía 12 años, murió el 20 de noviembre de 2022 cuando Franco Acevedo, quien manejaba alcoholizado, chocó de frente contra el auto en el que se desplazaban. Este último sigue en libertad mientras la familia Medina espera que arranque el juicio. Recientemente se bajó la gravedad de la imputación pedida por el fiscal Bosio.

Natalia Resser, embarazada a punto de parir, asistió al Hospital Pasteur el 16 de abril de 2023. Ella y su bebé murieron luego de una cadena de desatenciones, negligencias y mala praxis.

Ramiro Díaz, un joven oriundo de Ausonia, sufrió un accidente laboral el 3 de marzo de 2023 y falleció días después en el hospital. Su madre apunta no solo contra el conductor del tractor que lo chocó, sino también contra la gestión municipal del pueblo.

Laureano Guerra fue encontrado sin vida en la zona rural de La Playosa el 8 de diciembre de 2022. La causa está caratulada como muerte de etiología dudosa; su madre descree de la hipótesis del suicidio.

Francisco Pinto era un infante cuando murió tras ser aplastado por un portón en un cumpleaños realizado en la sede villamariense de ATE.

Finalmente, el caso más reciente, el de Jesús Manuel Machado. Sus padres exigen una pena para Rolando Álves, quien conducía con alcoholemia positiva la camioneta contra la que chocó el cabralense.

Esta vez no pudo acudir la familia de Mayco Pont, atropellado por un camión el 27 de mayo de 2021 mientaras reparaba otro a orillas de la Ruta 158. El camionero que lo pisó, oriundo de Río Tercero, fue detenido pero posteriormente puesto en libertad.

