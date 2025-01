(VIDEO) ¿Macumba o casualidad?: Misterioso hallazgo en las afueras de Villa María

Durante las últimas horas, un lector del barrio/loteo Los Cardenales se comunicó con Villa María Ya! para alertar sobre un curioso hallazgo en esa zona, ubicada al norte del San Nicolás y al noreste del Nicolás Avellaneda.

En el video que envió, se puede observar a un auto retirándose de una calle de la zona y, al acercarse al lugar, el vecino encontró varios objetos tirados en el suelo, como papas y lo que parecería ser maíz, acompañados de un líquido que parecía formar parte de algún tipo de ritual.

El incidente ocurrió de noche, cuando la zona se encuentra poco transitada, lo que alimentó las especulaciones. Algunos vecinos creen que podría tratarse de un ritual esotérico, mientras que otros lo consideran una broma de mal gusto.

Por ahora, no se ha identificado al auto involucrado, y las autoridades no han intervenido, ya que no se registraron denuncias formales.

¿Macumba o casualidad?

