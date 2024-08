VIDEO: una mujer se encadenó al municipio

En horas de la mañana, una vecina del sector sudeste de la ciudad se encadenó a la municipalidad de Villa María.

Concretamente, se trata de Teresa Briguera, quien explicó a Villa María Ya! que reclama unas once chapas. Consultada por cómo llegó a tomar esta decisión, la ciudadana relató que tiempo atrás estaba en situación de calle y se fue a vivir al terreno de las 23 hectáreas ubicadas en inmediaciones de barrio Las Playas, donde un señor le prestó una vivienda.

Luego hubo una toma y entregaron terrenos, aunque ella no recibió uno. Asimismo, narró que luego le llegó una orden de desalojo y que hizo un acuerdo para retirarse, en el que como contrapartida le entregaron un terreno, aunque todavía no llegaron los servicios.

“Yo quede en el medio del campo sin ningún servicio, imagínate que no tengo calle”, resumió. Sin embargo, destacó que no reclama por la llegada de estas prestaciones, si no que su reclamo consiste en que le brinden once chapas.

Finalmente, contó que con materiales que en su momento le proveyeron logró edificar una vivienda precaria, donde convive con su marido y dos pequeños.

Video: entrevista de Patricia Gatti con Teresa Briguera para Villa María Ya! (registrado por Florencia Turelli, pasante UNVM):

