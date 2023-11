Villa Nueva: la secretaria de Salud habló de las acusaciones realizadas sobre el Hospital

La secretaria de Salud de Villa Nueva, Romina Bruno, se refirió a una serie de acusaciones realizadas sobre el funcionamiento y estado del Hospital de la vecina ciudad.

En diálogo con Villa María Ya!, la funcionaria saliente destacó que el martes hicieron “una conferencia de prensa con todos los medios, para poner al tanto de todo este tipo de acusaciones que se hacen en redes sociales” y resaltó que se habló “de dos casos que pasaron en estos últimos meses”.

La supuesta falta de insumos

“Uno fue por falta de insumos que no se pudo suturar a un niño que se cayó en el skate-park y que no se pudo realizar la sutura”, afirmó la secretaria de Salud. Además, agregó: “En base a ese enojo de esa mamá que lo hizo público, pedí obviamente las declaraciones de los enfermeros que estuvieron en la guardia para que nos constaten si era real o no que estaban o no los insumos, y está por escrito que sí, el enfermero que estaba acompañando al médico de la guardia afirmó que los insumos estaban”.

Bruno también citó el caso de unos dichos que corresponderían a un periodista de una radio villanovense. “Manifestó que el médico le transmitió de que no había insumos, entonces él pidió colaboración a través de las redes sociales a la comunidad de Villa Nueva para que colaborasen con eso”, señaló.

“Mostramos que se trajo a una jueza de paz para que corrobore todo lo que son los insumos que hay en el hospital”, añadió.

Por otra parte, Bruno se refirió a otras acusaciones que se realizaron en los últimos tiempos: “Se salió a decir que este era un hospital que estaba abandonado, un hospital que está acéfalo porque no estaba la secretaria, una secretaria que no atiende al público, que no atiende a los empleados, que es totalmente incierto”.

La situación del laboratorio y el WiFi

Por otra parte, Bruno se refirió a la situación del laboratorio del Hospital, que está atravesando problemas en su funcionamiento: “Está roto el autoanalizador de laboratorio, pero ya está todo normalizado, ya se están generando los turnos nuevamente, se están respetando los turnos que habían sido generados desde que se rompió el aparato y se tuvo que frenar todo, ya están siendo llamados los pacientes para reestablecerles su turno y hacerles las derivaciones correspondientes con el laboratorio que nosotros tenemos convenio”.

“Aproximadamente hace tres semanas que estamos con este problema”, añadió la funcionaria, quien destacó que el autoanalizador no está arreglado aún. “Es una cuestión de repuestos que no se están consiguiendo”, explicó.

En cuanto a un día donde hubo dificultades con la conexión al WiFi, señaló: “No era un problema que nos compete directamente a nosotros, si no que pertenece a una empresa”. “Fue un solo día que tuvimos problemas de Internet, y obviamente genera problemas acá, porque está todo digitalizado, los turneros están digitalizados”.

La transición con el nuevo secretario de Salud

Por otra parte, Bruno contó que el martes tuvieron una segunda reunión con quien será el secretario de Salud del próximo Gobierno de Villa Nueva, Juan Vagnola. “En la primera presentación que hicimos le hice un recorrido por todo el hospital, le presenté a todos los empleados, y en el día de ayer, ya oficialmente entregué la gestión, entregué en modo papel todo lo que es el inventario del mobiliario del hospital y también le hice entrega de un informe de mis ocho años de gestión, desde el 2015 al 2023”.

“Fue una transición realmente amable”, agregó. La funcionaria también se refirió a la situación del aparato de rayos: “Se rompió un tiempito antes de la pandemia, ya estaba roto digamos, pero cuando nos agarran esos tres años de pandemia, se complicaba con el tema de conseguir repuestos, los repuestos se compraban en el exterior, se complicó durante esos tres años, fueron tres años perdidos para poder en funcionamiento esto”.

Finalmente, Bruno contó que lograron “hacer una gestión a través de otro empresario de Villa María” y que los aparatos “están acá”. “Ya nos han dejado todo, esto fue transmitido al secretario de Salud entrante, y ya queda el acuerdo entre ellos, entre el empresario y el nuevo secretario, a ver si ellos van a continuar con esa gestión, porque lo único que habría que arreglar es el tema de pagos y conexión”.