En la modalidad «Sale o Sale» estuvo el premio mayor del sorteo Nº 3.059 del Quini 6 realizado anoche por Loteria de Santa Fe.

En tanto, ningún apostador se hizo acreedor de los pozos millonarios del Quini 6. Desde la lotería confirmaron que en el próximo sorteo (domingo 14), en total pondrá en juego en juego 850 millones de pesos.

Quini 6 Sorteo Nº 3059