“Casi me orino encima”: denuncia que no le dejaron usar el baño de una estación

En horas de la mañana, una mujer se contactó con la redacción de Villa María Ya! para denunciar que no le dejaron usar el baño de una estación de servicio ubicada en el centro de la ciudad.

Concretamente, manifestó: “Casi me orino encima. Pido sean más humano (sic), un peso mojado se vuelve a pasar el trapo”. “Al señor encargado o gerente sea más humano, somos personas que tenemos necesidad de un baño, he consumido un desayuno, pagué y no me dejaron orinar”, agregó la lectora de este medio, que de acuerdo a sus mensajes estaba notablemente ofuscada.

Asimismo, compartió una serie de videos en donde manifiesta su malestar por lo sucedido, señalando que el argumento para impedirle el acceso era que estaban limpiando el piso. En uno de ellos, se puede apreciar un círculo de humedad sobre el piso de la estación, al costado de una camioneta.

Video: gentileza lectora de Villa María Ya!:

Foto: captura de pantalla de los videos enviados por la lectora de Villa María Ya!.