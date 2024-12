Caso Fabiana Pacheco: sus amigas rompieron el silencio

Unas amigas de la vecina recientemente fallecida, Fabiana Pacheco (37), dialogaron con Villa María Ya! y pusieron sobre la mesa una serie de dudas e inquietudes que motivaron que acudan a la Justicia representadas por un abogado local, Damián Pierige, para pedir ser querellantes en la causa por lo sucedido.

Cabe recordar que la mujer murió como consecuencia de un accidente vial registrado el 1 de diciembre en la autopista Córdoba-Rosario, en cercanías de Río Segundo. Según se informó, la ciudadana salió despedida del automóvil en el que viajaba como acompañante de su pareja, el policía Emanuel Páez, luego de que este impactara con un guardarrail.

“Esto no cierra por ninguna parte. Cuando subíamos al auto, Fabiana no arrancaba si todas no tenían puesto el cinturón de seguridad”, consideró una de sus amigas en diálogo con Villa María Ya!. Además, indicaron que tienen fundadas sospechas sobre la violencia que el uniformado habría ejercido sobre Pacheco, y que esto motivó su voluntad de participar como querellantes.

Afirman que había violencia

En este marco, las allegadas a la extrabajadora del PAMI relataron que luego de tres meses de idilio, la relación entre ambos habría empezado a tener situaciones de violencia. “‘El era un tipo que la vivía hostigando, denigrándola”, afirmaron.

Asimismo, narraron: “La vivía tratando de puta”. “Como ella ya no podía tener hijos, él le decía que no servía como mujer”, ejemplificaron.

Las amigas de Pacheco también dijeron que cuando salían para ver un show y Páez hacía adicionales, la acosaba con mensajes. “Le decía que tenía que quedarse en su casa, porque la mujer tiene que ser para la casa”, señalaron.

Por otra parte, también agregaron que le quería manejar el sueldo y que hasta le habría cuestionado que se comprara un auto con su dinero “sin preguntarle primero a él”. “Quería que le diera esa plata para que él salde sus deudas. Ese tipo de cosas eran constante”, resaltó una allegada a Fabiana, quien también era dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Asimismo, agregó: “También la acosaba en el trabajo, celándola con un hombre, enviando cincuenta mensajes en un ratito. Vivía un calvario”. En tanto, otra de las amigas recordó que la vio por última vez el jueves 28 de noviembre y advirtió que estaba muy delgada, por lo que le afirmó: “No me digas que volviste con ese”. “Qué querés amiga, no sé que me pasa, voy a terapia, pero siempre vuelvo con él”, le contestó Pacheco.

El fin de semana fatal

Por otra parte, relataron que su amiga había decidido no salir el fin de semana del 30 de noviembre y 1 de diciembre, ya que estaba atareada con las fiestas de fin de año de la academia de baile a la que asistían sus hijas.

Sin embargo, indicaron que el sábado a la medianoche se cambió y avisó a su entorno que iba a salir porque Páez le había preparado una sorpresa. Organizó a sus tres hijos, un varón de 14 y dos niñas de 7 y 4 años, y se retiró con su mejor ropa.

“Fabiana jamás se desconectaba del teléfono, sin embargo, esa noche, a los pocos minutos de salir, no tuvimos más comunicación. El teléfono daba apagado. Y nunca más pudimos hablar con ella”, narraron las amigas de Pacheco.

Afirmaron que después del siniestro le preguntaron a Páez donde habían ido, y que este dio varias versiones que incluyen a un cumpleaños en Córdoba y a una fiesta en Río Segundo, aunque aparentemente ninguna era comprobable. También precisaron que dio variadas versiones sobre las razones por las que ella estaba sin cinturón.

Más allá de los testimonios, lo cierto es que a las 08:00 del domingo 1 de diciembre Fabiana y Emanuel circulaban juntos en el Peugeot 208 por la autopista con dirección a Villa María, cuando impactaron con el guardarrail.

Querella

Ante la consulta de las amigas de Fabiana, el abogado Pierige decidió representarlas. “Intervengo por un llamado de desesperación del círculo íntimo de Fabiana Pacheco”, dijo el profesional del Derecho a Villa María Ya!.

Asimismo, contó que decidieron presentarse en la Fiscalía de Río Segundo y solicitar a la instructora de la causa, Patricia Baulies, ser querellantes particulares. “Es una figura de nuestro código en la que permite a los que se sienten afectados por un hecho delictivo, participar y tener acceso al expediente”, resaltó, aunque destacó que aún no fueron admitidos.

Pierige destacó: “Entiendo que la Fiscalía priorice a la familia antes que nada para ser querellantes, pero ellos nos dieron el aval para que nos presentemos”. “Esperamos que nos admitan, porque entendemos que tenemos mucho para aportar a fin de que se descubra la verdad, porque es el círculo íntimo de Fabiana el que conoce los pormenores de la relación de pareja que tenía ella con el imputado”, agregó.

Finalmente, consultado por la posibilidad de que haya existido un femicidio, el abogado afirmó: “Todavía no tenemos acceso al expediente y no podemos decirlo en esta instancia, pero le puedo asegurar que vamos a buscar la verdad hasta el fondo, con las consecuencias que esto traiga”.

Las imputaciones contra Páez

Villa María Ya! pudo conocer hasta este momento, Páez está imputado por la Fiscalía de Río Segundo como supuesto autor del delito de “lesiones graves culposas”, aunque tras el desenlace fatal la carátula podría mutar a “homicidio culposo”. En Villa María, el policía está acusado de “amenazas” contra quien fuera su pareja.

Finalmente, cabe destacar que el deceso de Pacheco se registró hoy en el Hospital de Urgencias de Córdoba, como consecuencia de las heridas que sufrió en el accidente del 1 de diciembre.

