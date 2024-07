Caso Marchisio: La Cámara le dio la razón a la fiscal Schianni y anuló el sobreseimiento dispuesto por Rebak

El 28 de noviembre del año pasado, la fiscal federal María Schianni apeló la resolución del juez federal de esta ciudad, Roque Ramón Rebak, quien dispuso el sobreseimiento de Nicolás Marchisio, un joven de Oliva que había hecho retiros de dinero de una cuenta que su padre utilizaba para el funcionamiento del registro de propiedad del automotor de esa ciudad.

La funcionaria judicial consideró que no había fundamentos para sobreseerlo y por eso recurrió a una instancia superior. Ayer, se conoció que en esa instancia, la Cámara de Apelaciones de Córdoba, le dio la razón a la fiscal y anuló el sobreseimiento dictado por el magistrado.

Del proceso judicial se deduce que no hay dudas de que el joven de Oliva retiró dinero de dos cuentas bancarias que usaba laboralmente su padre, ya fallecido. Una en el Banco Macro y otra en el Nación.

Lo que se discute es si esas cuentas corresponden exclusivamente al Registro del Automotor de Oliva, del que el padre del acusado era titular; o si era una cuenta personal del hombre.

Si se da el supuesto de esto último, no habría delito y mucho menos investigación federal. En cambio, si el damnificado con la operatoria no es solo el padre del joven, sino también la Dirección Nacional de Registros de Propiedad del automotor.

Para el juez federal, la cuenta era personal y para la fiscal, no.

A la hora de argumentar su postura, Schianni dijo, en la apelación, que los ingresos a esa cuenta eran exclusivamente del registro y los egresos, correspondían al funcionamiento del lugar, como por ejemplo, pago a Rentas.

También hay otros gastos que Rebak interpretó como personales. Pero la fiscal advirtió que esos otros gastos son de aplicaciones como Rappi y Spotify, las que Marchisio padre no utilizaba. Por lo que no hay ninguna razón para creer que era una cuenta personal, señaló Schianni, dado que para ella era claro que no era el padre quien hacía esos pagos.

Otro argumento que esgrimió la fiscal es que el propio Marchisio, cuando se presentó en la Justicia Federal a denunciar no lo hizo a título personal, sino en su carácter de titular del Registro de la Propiedad Automotor de Oliva. En su denuncia, distinguió las cuentas del registro con sus cuentas personales.

También es importante señalar que, con el correr de la investigación y ante la prueba contundente que era el hijo quien había hecho los retiros depositándose dinero en sus billeteras virtuales, el padre devolvió esos montos.

La fiscal considera que eso no extingue la acción penal por un instituto denominado “reparación del daño”, dado que esos montos no fueron restituidos por el imputado. Esto, entiende la fiscal, no cumple con la finalidad de ese instituto, que no es otra que es que un acusado comprenda la gravedad de sus actos, adquiera capacidad de respetar y comprender la ley procurando una adecuada reinserción social.

Por esos fundamentos, la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó el sobreseimiento Nicolás Ariel Marchisio, y ordenó seguir investigando.

Datos

La denuncia se hizo a finales de 2022. El monto: usando los datos de su padre, Nicolás hizo cinco transferencias (en pocos días), por $ 985 mil en total, desde la cuenta bancaria del Registro a una suya personal en Brubank.

Además, en noviembre de 2022, el joven habría realizado 43 operaciones de débito inmediato (Debin), por $ 1.120.808. Lo habría hecho desde la cuenta de la DNRPA de Oliva en los dos bancos a su usuario de Mercado Pago (ya que habría conocido los datos porque su padre era el titular del Registro).

El usuario creado se denominaba “TheMostWanted1337”, una expresión en inglés que significa el “Más buscado”. Ese usuario fue creado con los datos del padre, pero vinculados al correo y el teléfono celular del hijo. Así fue que el más buscado, fue encontrado.

Tirón de orejas para el juez

Los miembros de la cámara, por unanimidad, cuestionaron a Rebak porque para llegar a la conclusión de que era una cuenta personal, solo analizó los egresos sin considerar los ingresos, es decir, sin buscar si eran propios o ajenos a la actividad del registro.

Por eso le dijeron que mínimamente, el sobreseimiento fue “apresurado” y pidieron que se investigue mas para determinar cómo sigue esta causa.

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.