Cinco décadas salvando vidas: homenajearon la trayectoria del doctor Juan Carlos Pringles

“Ser médico es tener una vocación para decidir esa profesión, y sentir el altruismo que uno tiene que tener para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes, y tratar de aliviar ciertas dolencias que pueda tener, a veces prolongar también años de vida”. La frase corresponde al doctor Juan Carlos Pringles, quien cumplió cinco décadas ejerciendo la profesión en Villa María.

Por tal motivo fue homenajeado por sus colegas del Círculo Médico de la ciudad, quienes le otorgaron una placa, y Villa María Ya! lo entrevistó en la clínica San Martín, donde estaba acompañado por sus tres hijos. En diálogo con este medio, el profesional de la salud contó que nunca dejó de trabajar y que al presente se desempeña aún hoy lo pueden encontrar en su consultorio, donde ejerce la profesión al menos cinco horas por día.

Pringles contó que nació en la ciudad, aunque se formó como médico en Córdoba capital. “Llegamos a Villa María y empezamos a trabajar primero en la clínica Central, que estaba en la avenida Sabattini”, relató.

Asimismo, indicó: “También empecé en el Hospital, ad honorem primero, y después construimos la clínica San Martín, que era de pediatría y cirugía solamente, y ginecología también”.

Video: el doctor Pringles cuenta qué es ser médico (registrado por Patricia Gatti para Vila María Ya!):

Por otra parte, Pringles contó como eligió la medicina: “Es una decisión ya de jovencito, desde que estaba en el secundario ya pensaba que tenía que ser médico”. También contó que en el medio de la carrera, debió trasladarse a San Francisco para realizar el Servicio Militar Obligatorio: “Perdí dos años prácticamente”.

Además, habló de la forma en la que ejerce la disciplina, que lo acerca a las personas. “La misma profesión te lleva a una cierta tendencia humanística que tenés que tener con el paciente”, consideró.

El porqué de ser cirujano y un caso que tiene presente

Pringles también relató cómo es que decidió especializarse como médico cirujano: “En cuarto año yo gané el concurso en el Hospital Misericordia, un concurso como anestesista, para entrar en el servicio de anestesia, y ahí me incorporé a cirugía. Hacía anestesia, pero me interesó más la cirugía, así que yo a partir de cuarto año ya prácticamente me manejaba dentro del quirófano”.

Además, ante la consulta de alguna anécdota que quedó tras cumplir cinco décadas ejerciendo la Medicina, el galeno recordó: “Lo que más me impactó a veces, al ver una vez en el Hospital, era que me traían del colegio un chico que se cayó arriba de la reja de lo que era el ferrocarril, el chico tenía clavada la reja, los Bomberos cortaron la reja, y vinieron con el chico”

“Menos mal que no le sacaron la reja, porque había que operarlo”, agregó. Finalmente, relató: “Al sacar la reja, se veía que estaba pegadito, la reja había rozado la aorta, que era una de las arterias principales”.

El presente de la medicina y el legado en sus hijos

Pringles también se refirió a los cambios que tuvo la medicina a lo largo de estas cinco décadas: “La tecnología ha cambiado mucho, la aparatología es completamente distinta, antes era todo más manual, ahora es todo video”.

Finalmente, mencionó que el Círculo Médico también reconoció por cumplir cincuenta años ejerciendo la profesión a otro de sus colegas, el doctor Dubois, y habló del hecho de que sus tres hijos, Mariano, Diego y Santiago, hayan seguido sus pasos y hoy se desempeñen como cirujanos: “Uno no les ha inculcado demasiado, pero han visto a lo mejor, o han tomado algún ejemplo”.

“A lo mejor sin imponernos, nos transmitió esa pasión. Nosotros desde chicos siempre un poco recorríamos clínicas, hospitales, la vida del cirujano no es solamente dentro de la institución, si no que también se vive en la casa”, consideró Mariano.

Video: palabras de los tres hijos del doctor Pringles (registrado por Patricia Gatti para Villa María Ya!):

