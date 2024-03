Conocé “Icon of the Seas”, el crucero más grande e imponente del mundo

El crucero “Icon of the Seas”, propiedad del grupo Royal Caribbean, es el más grande e imponente del mundo.

Concretamente, posee una longitud de 365 metros, cuenta con 20 cubiertas y puede albergar a un máximo de 7600 pasajeros. En Villa María Ya!, te contamos todo lo que tenés que saber sobre este barco ya icónico:

¿De dónde zarpa?

Con salida desde el Puerto de Miami podra visitar los mas paradisiacos destinos del Caribe a bordo del barco mas imponente y majestuoso jamas botado, tiene salidas durante todo el año

Camarotes

Con camarotes internos, con vista panorámica, balcón infinito y espectaculares suites para los mas exigentes, cubre todas las necesidades y expectativas para cada tipo de huésped.

Entretenimiento

Posee el parque acuático mas grande en altamar jamás visto

Se está produciendo la tormenta del siglo, y tú estás en su camino. Prepárate para Category 6, el parque acuático más grande en alta mar, que cuenta con seis toboganes que rompen récords. Enfrenta solo la tormenta del siglo. Toma a un amigo y corran a buscar refugio. O reúne a todo tu grupo y ármense de valor para recorrer en balsas familiares los toboganes que no tienen nada de dóciles.

Reclama la corona

¿Te atreves a llegar al límite de la valentía? Conquista Crown’s Edge, un desafío sobrecogedor que es parte pasarela, parte circuito de obstáculos y parte paseo de aventura, todo con el objetivo de probar tu valentía. Abróchate el cinturón y da el primer paso, pero no te detengas. Porque cuando menos lo esperes, el suelo bajo tus pies podría desplomarse y dejarte colgando en las alturas, sobre el océano

Juega, y juega, y juega

Descubre aventuras para todas las edades en Surfside℠, el mejor destino a bordo donde puedes estar todo el día que abre las puertas a la diversión familiar. Con un extenso parque acuático aprobado para niños, una piscina para adultos y muchos bocadillos en las cercanías para recargar energías y afianzar tus relaciones, el grupo no querrá marcharse de aquí.

Gastronomía: los momentos inolvidables están incluidos en el menú

Este es un festín de momentos inolvidables en torno a comidas muy deliciosas. Como compartir el espectáculo fabuloso y deslumbrante durante una cena hibachi. Y pasar platos en un amplio comedor en el corazón de Surfside℠. Además, con más de 20 opciones gastronómicas únicas, hay algo para todos los gustos, desde los curiosos culinarios hasta los comensales más exigentes.

Come, diviértete, repite

Desde ventanillas con deliciosas provisiones en Thrill Island hasta comidas rápidas las 24 horas del día, encuentras bocados audaces y bebidas alcohólicas en cada esquina. Como sushi y sake para llevar en Central Park®, pizza recién horneada y cerveza de barril en Royal Promenade. Y cuando todo el grupo desee algo diferente, diríjanse al AquaDome Market para disfrutar del primer salón de comidas de la flota.

Al anochecer

Cuando se pone el sol, la noche a bordo del Icon of the Seas se enciende con posibilidades. Con más de 15 animados lugares y recintos de música en vivo, cada noche a bordo encontrarás muchísimas opciones para subir los estándares en términos de bebidas alcohólicas y experiencias sensacionales. Sube el volumen en las listas de canciones inolvidables del rock. Alimenta el espíritu competitivo de tus equipos con una apasionante ronda de dardos y bebe cerveza mientras juegas billar y clásicos retro del salón de videojuegos. O convierte la ocasión en una fiesta para dos con bebidas iluminadas por las estrellas al ritmo de la banda sonora de clásicos llenos de sentimiento.

Vamos, ¡más fuerte!

Un aplauso para la música en vivo que no para, los espectáculos de comedia alucinantes y los nuevos bares que encontrarás en cada rincón. El nuevo Icon of the Seas℠ llega a todas las notas: desde energéticos covers de rock hasta clásicos interpretados al ritmo del piano. Canta a todo pulmón con los pianos de media cola en Dueling Pianos℠, los primeros de su clase en la flota. Y anímate con los cócteles de infusión de café de Rye & Bean℠ y la mixología virtuosa de Overlook℠ Lounge.

Disfruta en compañía

Cada noche en el nuevo Icon of the Seas℠ te sentirás como un ganador. Comparte una ronda de dardos mientras disfrutas de una ronda de bebidas. Arma un equipo sobre el escenario de karaoke con las canciones que reinan en los listados. Y anota con tus compañeros en un juego de billar, un enfrentamiento de fútbol de mesa o un desafío de comer alitas en Playmakers℠ Sports Bar & Arcade. No importa cómo te guste jugar, siempre es momento de hacerlo.

Diversión para toda la familia

Las mejores vacaciones familiares del mundo llevan el concepto de “juntos” a otro nivel. Sacúdete en la pista de baile en los inolvidables festivales Surfside℠, altos en energía. Participa en batallas con pistolas láser, resuelve acertijos en Royal Escape Room℠ y compite en torneos de juegos en Social020.

Cabe destacar que lo expuesto en los párrafos anteriores sólo es el preámbulo de lo que se puede vivir en este majestuoso y fastuoso edificio flotante. Para más información sobre el “Icon of the Seas” podés contactar al agente de viajes Marcelo Mansilla, cuyo teléfono es 353406619 y su correo electrónico marcelomansillaturismo@gmail.com

