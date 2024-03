Dengue: “Que la gente tenga paciencia, los vamos a atender a todos”

Ante el aumento de casos de Dengue, cuyo pico llegaría en Semana Santa, el secretario de Salud del Municipio le pidió paciencia a la gente.

“Están desbordadas las guardias y los consultorios. Los recursos humanos no son infinitos, que la gente tenga paciencia, los vamos a atender a todos”, aseguró César Rivera en diálogo con la prensa.

También informó que el 75% de los casos pueden llegar a ser asintomáticos, por lo que es imposible saber a ciencia cierta cuantas personas contagiadas existen.

Por otro lado, aprovechó para aclarar que no se hacen más los tests rápidos que se hacían anteriormente en la Asistencia Pública.

Por su parte, el sub secretario de Salud, Julián López, aprovechó para pedirle a la población que para tratar la fiebre solo use paracetamol y no otros anti inflamatorios como ibufprofeno o diclofenac.

También pidió usar repelente si se tiene fiebre para evitar ser picado y que el mosquito contagie a otras personas.

El intendente Eduardo Accastelló aseguró que habrá un pico alto en Semana Santa. “Luego el frío nos va ayudar, pero agosto, septiembre y octubre serán muy duros, sobre todo por el segundo contagio”.

El mandatario local anunció la compra de vacunas en los siguientes meses para inmunizar a niños de entre 4 y 10 años.

También informó que los niños que ya tuvieron dengue serán prioridad a la hora de vacunarlos debido a la peligrosidad del segundo contagio.

