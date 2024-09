Dos cordobeses presos en Villa María fueron condenados por robo

La Cámara del Crimen condenó por robo a dos sujetos que se encuentran alojados en la cárcel de Villa María y asistieron al juicio de forma virtual.

Se trata de Ismael Gerardo Ezequiel Sosa, de 28 años, y Sergio Alexis Videla Guillén, de 32 años. Ambos son oriundos de Córdoba Capital, aunque el segundo residió en el último tiempo en Villa Nueva, y ambos tuvieron condenas anteriormente.

Guillén fue absuelto de varios delitos relacionados a la causa por el beneficio de la duda, pero finalmente se lo encontró culpable de co autor del delito de robo.

Fue condenado a 1 año y 8 meses de prisión, pero se unificó la pena con la anterior y se le revocó la libertad condicional, por lo que la condena última fue de 3 años de cumplimiento efectivo.

En cuanto a Sosa, fue declarado co autor de Robo, Robo Calificado por el Uso de Arma de Fuego cuya capacidad para el disparo no puede tener por acreditada en grado de tentativa, Robo Calificado por el Uso de Arma de Fuego Reiterado (dos hechos) y nuevamente Robo Calificado por el Uso de Arma de Fuego cuya capacidad para el disparo no puede tener por acreditada en Concurso Real.

Este fue condenado a 7 años de prisión, con declaración de reincidencia. El juicio fue a puertas abiertas y la modalidad fue no abreviada.

La defensora de Sosa fue la Dra. Ivana Castoldi, mientras que Videla Guillén fue defendido por el Dr. Manuel Toledo. El fiscal fue el Francisco Márquez y la jueza fue Edith Lezama de Pereyra.

