El “Aplastacaños 3000” llegó las páginas de humor de Córdoba

La Municipalidad de Villa María resolvió aplastar caños de escape libres con una aplanadora y el video llegó las páginas de humor de Córdoba.

Concretamente fue la cuenta @cordobeces la que republicó la filmación hecha por Villa María Ya!:

“Hoy destruyeron caños de escape que no están homologados y que fueron retenidos por el Municipio de Villa María con el fin de reducir la contaminación y ruidos molestos”, se describió.

La publicación recibió comentarios de todo tipo, la mayoría de críticas y burlas al accionar: “Totalmente ilegal. Ellos deben multar no romperme mi propiedad. Y si yo voy a un comercio habilitado por esa municipalidad y me vende un escape deportivo no es ilegal, ¿O si? Además el escape pagó todos los impuestos hasta llegar a ser de mi propiedad. Es muy raro todo”, fue uno de ellos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Córdoba Capital del HUMOR ⭐⭐⭐ (@cordobeces)

