El reclamo de los taxistas: “Es una burla y una falta de empatía”

Alejandro Gómez, titular de Mi Taxi Donald y vocero de los taxistas que reclamaron en contra de Uber frente a la Municipalidad y al Concejo Deliberante, dialogó con Villa María Ya!.

“Es una burla lo que están haciendo, una falta de empatía total del intendente. Es un mentiroso, porque él se comprometió en el Saló Oval en dos oportunidades diciendo que Uber no iba a entrar a Villa María, y hoy Uber está en Villa María”, comentó.

“No salió nadie a atendernos, se ve que la Municipalidad no tiene secretario de Gobierno, no tiene intendente, ni secretarias, no tiene nadie. Somos trabajadores del volante, taxistas que brindamos el servicio durante más de 30 años. ¿De qué tienen miedo?”, agregó.

“En el Concejo si nos han recibido y creo que hay un gran apoyo de los concejales. Pero sabemos bien quién maneja todo, es lamentable”, afirmó. Estuvieron también presentes en la protesta Radio Taxi, Co Taxi, Tu Taxi, taxis libres y de Villa Nueva.

