Elecciones: Milei ganó la ciudad y los libertarios presentarán una candidata local

En la sede local del Partido Libertario, celebraron el triunfo de Javier Milei en Villa María y anunciaron que tendrán una candidata propia en las elecciones municipales del 1 de octubre.

Precisamente, en la oportunidad habló el referente de La Libertad Avanza (LLA), Gustavo Soria, y Julieta Ceballos, quien competirá por llegar al sillón de Viños. «Estamos exultantes, estamos muy contantes, felices diría yo, porque ha habido un trabajo de concientizar a la gente sobre las ideas de la libertad, sobre las ideas del sentido común», señaló a Villa María Ya! el dirigente mencionado en primer término.

Asimismo, resaltó :»Creemos que con Julieta Ceballos, que es nuestra futura candidata a intendenta de la ciudad de Villa María por el Partido Libertario, estamos felices de formar parte de este movimiento y queremos seguir para adelante».

Por otra parte, Soria resaltó: «Las ideas y el proyecto de Gobierno que tiene Javier Milei no va a afectar para nada las políticas sociales que hasta ahora se vienen implementando, porque nuestro objetivo primordial es un recorte a nivel nacional, pero de lo que se denomina la casta».

Asimismo, manifestó: «Queremos que la gente se gane por sus propios medios y no dependa del estado». «Que no tenga miedo la gente, por favor les pido, no tengan miedo. No tengan miedo de la educación, no tengan miedo de la salud publica, porque Milei no apunta a eso», agregó.

Por su parte, Ceballos se refirió a las ideas de Milei: «No son tan raras, porque la mayoría son de sentido común». En cuanto a un posible impacto local del éxito del candidato libertario, manifestó: «Nosotros, si bien tenemos muchas ganas, no sabemos el resultado que podemos obtener de esto, porque es algo muy nuevo para Villa María, y es un poco lo que dijo Gustavo, empezar a hacer batalla cultural, explicar a la gente lo que es ser libertario o las ideas de la libertad, eso lleva tiempo, y 2 años y medios que venimos hablando no es suficiente».

Asimismo, la candidata a la intendencia destacó: «Lo que quiere Javier Milei es devolvernos el poder participativo que tenemos, esta democracia». «Estamos en democracia, pero no estamos en una democracia participativa, en este momento estamos en una democracia representativa, tenemos representantes, pero que no nos hacen participar, ellos dicen que nos hace falta y que no nos hace falta cuando no están viviendo en una realidad de las que vivimos nosotros», agregó.

Cabe destacar que ambos analizaron la denuncia del robo de boletas durante los comicios de hoy y cómo atravesaron la jornada electoral. Finalmente, Soria lanzó una invitación:

Está abierta la inscripción para todos aquellos que se quieran sumar a fiscalizar, necesitamos la fiscalización y cuidar el voto de Javier Milei. Se vienen las elecciones presidenciales el 22 de octubre y queremos que nuestro candidato no pierda ni un solo voto.

Video: Declaraciones de Gustavo Soria y Julieta Ceballos para Villa María Ya!: