En 2024 hubo menos accidentes en Villa María que en 2023

Según la información compartida por los Bomberos Voluntarios de Villa María, en 2024 hubo menos intervenciones y accidentes que en 2023.

En total, en 2024 hubo 2.654 intervenciones, 142 menos que en el 2023 (2.796). Estas incluyen incendios, accidentes, salvatajes y rescates.

Concretamente, el año pasado hubo 222 accidentes menos (1.337 en 2023 vs 1.115 en 2024) y 33 salvatajes menos (1.045 en 2023 vs 1.012 en 2024). En cambio, hubo 59 incendios más (330 en 2023 vs 389 en 2024) y 54 rescates más (84 en 2023 vs 138 en 2024).

Los incendios incluyen: fuego en vivienda; fuego en industira; fuego en rodado; fuego en comercio; fuego en cirquito eléctrico; quema de pastizales.

Los accidentes incluyen: vuelco; colisiones entre autos, motos, peatones, camiones, colectivos; caída de moto/bicicleta.

Los salvatajes abarcan: descomposturas en vía pública; intervenciones delictivas; intentos de suicidio; suicidio; accidente laboral.

Los rescates abarcan: rescate de persona; rescate de persona con vida del río; muerte por inmersión; lluvias, anegamientos e inundaciones; rescate de animales; incidentes con materiales peligrosos; retiro de óbito.

