Entrevista con villamariense que vive en Los Ángeles: “No se puede respirar”

Carla Deheza Pambosian, de 26 años, es una villamariense que se mudó hace 7 meses a Los Ángeles y está viviendo de cerca la tragedia provocada por los incendios.

“Estoy en una zona segura, no se evacuó todavía pero todo puede pasar”, comentó a este medio. Su vivienda está ubicada a unos 15 kilómetros del foco principal, pero se encuentra al borde de lo que se considera zona de evacuación.

“Yo por lo pronto me preparé todo y lleve cosas a casa de amigas que viven lejos de las zonas de peligro. Nos han llegado alertas, cortes de luz, no se puede salir por las cenizas que vuelan”, agregó.

“Yo hace 7 meses vivo en Los Ángeles, California, pero hace un año y medio que me mudé acá a USA. Al día de hoy (domingo) ya están más avanzados los controles sobre los incendios, pero el miedo de que llegue siempre está”, sostuvo Carla.

“Yo me preparé una mochila con las cosas más importantes que tengo y que no quisiera perder, y ropa necesaria como para decir con esto vivo si se me presenta la situación de evacuar. Hay muchos centros de evacuación y personas que colaboran, pero yo creo que nos iríamos de la ciudad”, comentó respecto a esa posibilidad.

“Son muchos los factores que afectan la decisión de evacuar, por ejemplo donde estoy yo la calidad del aire es insalubre y no se puede respirar. Se ve todo el humo y las cenizas que llegan del incendio. El más cerca está a unos 15/20 km y se llama Eaton fire”, explicó.

En el reporte de hoy, las autoridades californianas informaron que son 16 las muertes confirmadas y 180.000 las personas evacuadas en los últimos 15 días. Las pérdidas económicas ya superan los 130.000 millones de dólares.

La situación sigue siendo crítica y los bomberos trabajan a contrarreloj para extinguir los focos de fuego antes de que los fuertes vientos pronosticados para el lunes reaviven las llamas.

