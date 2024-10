Entrevista exclusiva: Hernán Lirio analizó el desembarco de su programa en la TV Pública

A horas de la llegada de “Feliz Vida” a la TV Pública, el conductor villamariense Hernán Lirio le brindó una entrevista exclusiva a este medio, donde analizó lo que traerá esta nueva temporada y lo que dejó su reciente participación en los Premios Martín Fierro.

Cabe destacar que el programa del presentador local se emitirá de lunes a viernes a las doce de la noche, con la participación de Ramoncito y el reconocido psicólogo y escritor Bernardo Stamateas. A continuación, te compartimos el intercambio de preguntas y respuestas entre Villa María Ya! y Lirio:

-Villa María Ya!: ¿Cómo estás viviendo estas horas previas al debut de tu programa en la TV Pública?

-Hernán Lirio: Contento, con mil cosas. Varias veces fui al canal a grabar la promo, a sacarnos las fotos para la cartelería pública, reuniones con Bernardo, armado de programa con producción. Muy contento, porque estábamos acostumbrados a trabajar con una producción chiquita, siempre fuimos Bernardo, yo y a veces algún amigo que nos ayudaba en producción, y este año en la TV Pública es otra cosa totalmente diferente, es un canal muy grande, tenemos varios productores con nosotros trabajando, así que el programa va a salir hermoso

-VMYa!: ¿Cómo va a ser “Feliz Vida” en esta nueva etapa? ¿Con qué se va a encontrar el televidente?

-HL: Viene con muchas cosas nuevas. La primera es la incorporación de una tribuna, que este primer mes va a ser chiquita, pero el mes que viene ya se agranda, se espera que tengamos 100 personas en la tribuna para fin de año.

Vamos a tener preguntas de la gente a través de video, antes la gente enviaba la pregunta por Instagram, ahora puede enviar un video, ponemos ese video en pantalla con la pregunta. En Crónica las cuatro temporadas anteriores duraba 15 minutos, acá duramos media hora.

Lo hacemos en el estudio 1 de la TV Pública, que es un estudio que tiene muchísima historia, en ese estudio hacía su programa Carlitos Balá, ahí estaba el chupetómetro, la tribuna es la tribuna de todos esos programas. Ahí hacía el programa Mirtha Legrand cuando apenas arrancó en ATC, hacía su programa Badía, “La Noche del Domingo” de Sofovich, ahí se hizo mucho de la tele argentina.

Estoy muy contento y además me dieron el camarín que usaba Carlitos Balá y Badía, que es el camarín 12 de la TV Pública. Es un montón eso, es algo muy especial para mí estar ahí donde estuvieron grandes de la tele trabajando.

-VMYa!: ¡Ramoncito vuelve a participar del programa! Contanos un poco qué significa ese regreso para ustedes

-HL: Ramoncito participa del programa, como siempre. El está desde el minuto cero del programa, porque apenas empezamos, en 2020, estábamos en pandemia y nosotros estábamos todo el día juntos, estábamos súper apegados, y para ir a hacer el programa yo no lo dejaba solo en casa, me lo llevaba conmigo.

Al principio estaba en el estudio, sentadito, atrás del sillón, hasta que un día directamente fue y se sentó adelante, y ese día ya quedó ahí con nosotros. Él me acompaña fundamentalmente a todos lados, donde yo voy, Ramoncito viene conmigo.

Es un estudio muy grande y el se pone a dar vueltas, a jugar, así que Ramoncito va a estar presente todos los programas, pero a veces estará sentado ahí en su sillón y a veces estará dando vueltas por el estudio. Tenemos muchas cámaras, mucha gente en el estudio, y Ramoncito dando vueltas por ahí con nosotros

-VMYa!: Hace poco fue tu participación en los Martín Fierro, ¿cuál es el balance que hacés de esa experiencia?

-HL: La experiencia fue hermosa. Haber estado ternados con tenés que ir, que es el programa que hacemos hace un año y medio en Canal 9, en donde mostramos viajes por todo el mundo, para mí fue algo muy lindo, sobre todo que nos tengan en cuenta, que con el primer año del programa ya estemos ahí nominados, ternados con grosos como con los que participé ya es muchísimo, me pone muy contento eso.

No ganamos pero por lo menos estuvimos ahí, yo ya estuve en cuatro oportunidades nominado al Martín Fierro, en las cuatro lo perdí, esta fue la primera vez en aire, pero las cuatro lo perdimos. Me dice un amigo “vos no tenés que decir que lo perdiste, vos tenés que decir que estuviste nominado cuatro veces al Martín Fierro, que no es moco de pavo, que no es una pavada”, así que ya no sé si quiero que me nominen (risas), porque cada vez que nos nominan perdemos, pero estar ahí ya es algo lindo

El año que viene ojalá nos nominen de nuevo y ojalá tengamos la posibilidad de ganarlo, hay que seguir intentando.

El balance de los Martín Fierro fue positivísimo para Ramón. Ramoncito salió elegido el mejor vestido de la noche y además fue el tema más comentado de los Martín Fierro, fue segundo trending topic en Twitter durante 48 horas, salió en la ABC de Estados Unidos como “Un perro argentino se lució en la alfombra roja de unos premios muy importantes del país”. Salió en todos lados, fue una cosa de locos, así que eso para mí fue muy lindo, que Ramoncito esté en todos lados con su smoking.

