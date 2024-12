“Es como tener un hijo”: habló el dueño del perro fotografiado en la Costanera

Luego de que en la semana anterior se suscitara una polémica por un perro que fue fotografiado atado en la Costanera, su dueño se contactó con la redacción de Villa María Ya! para dar su versión de los hechos e indicar que el can no se encuentra abandonado, si no que está cuidado.

“Me hacen pasar como que yo fuera el diablo, yo a los perros, los caballos, todo lo que sea animal, para mí es como tener un hijo, entonces eso es lo que me molesta”, sintetizó este ciudadano, quien contó que llegó hace poco desde la provincia de Santa Fe, con el objetivo de conseguir trabajo en esta ciudad. Además, compartió una serie de fotografías que ilustran como el perro se desplaza junto a él de un lado a otro en el automóvil.

“El perro nunca estuvo abandonado en nada, viaja con nosotros para todos lados, lo tengo de cachorro. No me conocen, no soy de acá, eso es lo que me molesta”, relató. También explicó: “Está con nosotros todos los días, anda con nosotros arriba del auto todos los días, lo llevo al campo para que corra un rato, y después lo cargamos de vuelta arriba el auto”.

En cuanto a los sucesos de la Costanera, el ciudadano indicó: “Asumo mi responsabilidad, que el perro estaba mal atado, estaba en la vía pública, no tenía bozal, pero yo sé lo que crié y se lo que tengo. “Fue en un momento que justo la piba mía andaba pescando ahí a la orilla”

“Sale el sol, va y lo ata ahí al perro, y ella estaba ahí atrás de la murallita. Se va a comprar para comer, porque eran 10:30, 11, se larga otro chaparrón, justo pasa esta gente, que ni la conozco, y se ponen a sacar fotos”, agregó, señalando a los proteccionistas locales. También relató que luego mantuvo un intercambio de palabras con estas personas, y que poco tiempo después se topó con la publicación en las redes sociales.

Otro antecedente

Por otra parte, relató que en los días previos vivió un episodio similar cuando paraba en la vivienda de una familiar y el temporal azotó la ciudad. “Cuando se larga a llover esa noche, yo lo tenía atado en el patio de mi cuñada, porque hacía dos o tres días que había llegado”, indicó.

Asimismo, manifestó: “Yo sé que el perro es malo, y como cruzaba gente, mis sobrinos, los quería morder, entonces agarro y como estaba lloviendo, no tenía reparo ahí, lo ato en frente de la casa de mi cuñada, abajo de un carro que estaba al resguardo por la lluvia”.

“Resulta que pasan estos de la protectora, y le sacan fotos al perro, que el perro estaba abandonado, que estaba abajo del agua, todo eso dijeron, y entonces eso es lo que me molestó. Me vine, hablé con ellos, no sabían que hacer”, agregó.

También señaló: “Hicieron un circo bárbaro, y a mi me perjudicó porque la ponen en problemas a mi cuñada. No preguntaron porqué estaba el perro ahí, nada”. “Me tuve que ir de la casa de mi cuñada, para que no tenga problemas ella. Me fui a otra casa de una sobrina mía”, añadió.

Finalmente, subrayó que no deja al can suelto porque “es malo” y contó que está “entrenado como defensa personal”. “Por un lado llama la atención, porque es un perro grande, y la gente te mira, y me ha pasado dos o tres veces “ah, el perro que salió en tal lado”, entonces eso es lo que me molesta”, concluyó.

Seguí leyendo: Costanera: polémica por un perro encadenado bajo la lluvia (VIDEO)

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.