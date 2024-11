Es madre de una niña autista y hace un pedido desesperado a la Justicia de Villa María

Una habitante de Villa María, Verónica Toledo, tiene una hija de tres años a la que diagnosticaron autismo y realizó ante este medio un pedido desesperado a la Justicia local para que la pequeña acceda al tratamiento pertinente, aunque también denunció una batería de situaciones difíciles, que van desde presuntos episodios de violencia hasta el riesgo de sufrir un desalojo.

“Soy Verónica Toledo, mamá de Isabella Trucco de tres años, mi niña está diagnosticada con autismo severo, TEA (trastorno del espectro autista), necesito urgente ayuda. He ido a la Justicia, he pedido para mi niña que empiece el tratamiento lo más pronto posible”, afirmó en su presentación esta ciudadana.

Asimismo, agregó: “El padre se niega, el señor Wilder Ramón Trucco, en presentar el certificado a la mutual, el es el titular de la mutual”. También detalló los tratamientos que debería recibir la pequeña: “Tiene que hacer fonoaudiología, no habla; terapia ocupacional, no duerme; tiene muchas dificultades en comer”.

El diagnóstico de autismo y el posible desalojo

Por otra parte, Toledo relató: “Hace siete meses que mi niña se hizo el ADOS en Raízes, lo citaron a su papá, le dieron el diagnóstico a su papá y a mí, nos comentaron que Isabella es autista. Estaba hace un año y medio en tratamiento, porque nos habían dicho que tenía un retraso madurativo”.

Además, contó que tras recibir este diagnóstico presentaron la documentación pertinente y pidieron una audiencia con el juez interviniente, aunque explicó que este último se centró en un reclamo del padre, quien solicita que Verónica y su hija sean desalojadas de la casa donde actualmente residen. “El juez Vucovich nunca nos prestó atención que teníamos el certificado de la niña”, afirmó.

Supuestas agresiones

Por otra parte, Toledo habló de la naturaleza del vínculo la pequeña y su padre, entre quienes ahora existe una orden de restricción que también involucra a la entrevistada. “Hace dos meses y medio, a Isabella la llevaba los martes y jueves a un centro terapéutico en calle San Juan. Volvía así marcada”, contó la ciudadana, quien también mostró fotos de unos aparentes hematomas en el cuerpo de la menor.

“Dos días la veía a la semana, martes y jueves, una hora, así me la entregaron”, relató. Además, agregó: “Su padre no acepta que mi niña es autista, pido ayuda”.

Toledo también afirmó haber sufrido violencia de género: “Con el señor Wilder Ramón Trucco estuve cinco años, estuvimos en pareja, en estos años yo sufrí por los golpes, golpes increíbles, quebraduras en mis muñecas, mis mamas, por un golpe mal se me reventó, se me fue la silicona a mis ganglios, me tuvieron cinco horas en un quirófano”.

“Debido a los golpes… estuve embarazada de un bebé anterior, que me tuvieron que hacer un legrado, me mandaron a mi casa, mucha violencia”, narró visiblemente acongojada esta ciudadana. También señaló: “La Justicia hoy no está priorizando la salud de mi hija Isabella Trucco, los tiempos se pasaron. Se pasaron cuatro meses casi sin tener una respuesta concreta, porque su padre no acepta que Isabella es autista”.

Consultada por cual sería la prioridad de que tendría la Justicia en este caso, Toledo afirmó: “Lo económico, la casa, pide que nos vayamos de la casa”.

¿Cómo viven en el día a día?

Verónica también habló de las condiciones en las que actualmente vive con Isabella: “Nos pasa 85 mil pesos por mes y eso que tiene mucho poder adquisitivo, es titular de una importante firma de aberturas en la zona. Yo tengo la ayuda de mi familia, que es lo único que me está apoyando hoy en día. Yo trabajaba en el negocio de mi hermana, tuve que dejar de trabajar, porque tengo que estar las 24 horas con mi niña”.

Asimismo, indicó que cada bolsa de pañales cuesta “30 mil pesos” y que le resulta “imposible” mantenerse con la cuota alimentaria que percibe. Finalmente, dejó este mensaje: “Que no le vuelva a pasar a nadie, que haya Justicia. Tengo una niña de tres años con una discapacidad severa, estoy pidiendo Justicia. Los tiempos se pasan, mi niña necesita ayuda. Y todo esto lo vengo padeciendo a pesar del denodado esfuerzo que hacen mis abogados que me defienden”.

