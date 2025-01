Freytes, de Ticino, fue presentado en Fluminense

Juan Pablo Freytes, defensor central nacido en Ticino y ex jugador de Newell’s, fue presentado como flamante refuerzo del Fluminense.

El club carioca compró el 70% del pase del jugador de 24 años a Alianza Lima de Perú por US$ 3,3 millones, con un contrato hasta 2028.

Si bien no llegó a primera porque se marchó antes a Newell’s, Freytes fue formado en Atlético Ticino. La cuenta del subcampeón de la última Liga Villamariense dejó un comentario en portugués en la publicación del Fluminense que anuncia su llegada: “Toda sorte do mundo crack! Do Ticino para o mundo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fluminense F.C. (@fluminensefc)





