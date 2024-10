González afirmó que los delitos cometidos con la IA “son un problema” a nivel nacional

En días donde el uso indebido de la inteligencia artificial (IA) está bajo la lupa, el abogado villamariense Joaquín González dialogó con Villa María Ya! sobre como el impacto que tiene la utilización de esta herramienta para cometer ilícitos, que considera como una problemática a nivel nacional.

Concretamente, el disparador fue el caso de un adolescente que adulteraba fotos de sus compañeras para que aparezcan en estado de desnudez. “Esta clase de delitos que se desarrollan mediante la inteligencia artificial son un problema hoy en día en el país”, afirmó el profesional del Derecho.

Asimismo, indicó: “Si bien la inteligencia artificial nos da muchísimas herramientas para desarrollarnos de mejor manera en un montón de aspectos, en otra es muy peligrosa, y esta es un ejemplo”.

“La tecnología avanza más rápido que la Justicia”

Por otra parte, González afirmó: “La tecnología avanza más rápido que la Justicia lamentablemente, porque va todo muy rápido, como lo es esto de la IA, entonces necesitamos una legislación que se pueda adecuar al tiempo al cual estamos viviendo”.

“Entiendo que hay una reforma del Código Penal que se está tratando, y creo que es importantísimo que eso se tenga en cuenta”, agregó. En cuanto al caso que puso en alerta a la sociedad, el abogado indicó que “sacando lo que es la ética y la moral, que eso no está en discusión, está pésimo lo que se ha hecho” técnicamente la situación es más complicada, ya que “se puede discutir si esa persona se ve realmente inmiscuida en el delito, atento que se usa otro cuerpo y no el de él”.

“Esto, repito, es una cuestión técnica, que se tiene que discutir, no es moral y no es ética, y más cuando están inmiscuidos los menores, tanto las víctimas como quienes causan esto, es un problema porque en la ley penal no aplica a personas menores de 16 años esta clase de delito”, explicó.

Finalmente, González explicó la importancia de que crear conciencia, tanto para los padres como las instituciones a las que asisten los menores. “Lo que parece a veces un juego, lo que parece a veces una picardía, puede llegar a generar consecuencias enormes, no solamente en el daño que se le puede ocasionar a una niña, como en este caso, o a varias, si no también a la familia de quienes cometen estos delitos”, concluyó.

Foto de archivo.