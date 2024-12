Gonzalo Larghi, el héroe del título de Argentino: “Fue con el último aliento” (VIDEO)

El héroe de la consagración del Deportivo Argentino en el torneo Clausura “Marmolería Granimar” de la Liga Villamariense, Gonzalo Larghi, habló con Villa María Ya! y analizó todo lo que dejó este campeonato.

“Fue un pase de Claudio Díaz, quise tirar el centro, vi que me ponían un pie, hice como una pisada, me quedó ahí el arco, rebotó en un pibe y entró”, afirmó a la hora de relatar como fue su tanto, que llegó a los 45 minutos del segundo tiempo y sirvió para establecer el 1-0 definitivo que le otorgó el triunfo y el título al “Lobo”.

“Se me habían acalambrado las piernas, fue con el último aliento y el corazón de la gente, que me motivó a hacer esa jugada, después de eso no hay más nada”, agregó. Finalmente, Larghi habló de lo que significa para él ser campeón con jugadores como Claudio “Lana” Díaz y Franco “Pulpo” Ñáñez: “Yo los veía desde chico, y mi sueño era jugar con ello, y la verdad que hoy se cumpla jugando al lado de ellos me emociona mucho”.

En la ida jugada en Ticino, Argentino había igualado 1-1 con Atlético, por lo que si ayer había una nueva igualdad el certamen iba a definirse en una tercera final. Sin embargo, llegó la conquista de Larghi y los dirigidos por Mauricio “Chopo” Morales cortaron con una racha de ocho años sin títulos de Liga Villamariense.

Finalmente, cabe recordar que el “Lobo” salió campeón por primera vez hace más de cien años, en 1918, y que luego sumó títulos en 1990, 2010 (Clausura), 2012 (Clausura), 2016 (Apertura), 2016 (Clausura) y 2024 (Clausura).

