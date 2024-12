Gran Hermano: uno de los participantes es egresado de la Universidad de Villa María

Durante la noche del lunes, comenzó una nueva emisión del conocido reality show Gran Hermano, que tiene entre sus partícipes a un egresado de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), Ulises Apóstolo.

Precisamente, se trata del único participante cordobés que tiene el programa que se emite en el canal porteño Telefé. En su presentación, contó ser Licenciado en Ciencias Políticas y asesor de un funcionario provincial, aunque también contó que antes fue modelo.

“Son las dos caras de una misma moneda que es mi personalidad”, resaltó. Por otra parte, Apostolo consideró que la noche cordobesa es la mejor del país y relató que a una de sus parejas a su casa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar)

Cabe mencionar que uno de los últimos posteos de Apostolo, realizado en el pasado 4 de agosto, contiene una serie de imágenes de su acto de colación en la UNVM, donde recibió el tan ansiado diploma de politólogo.

“Este título es el broche final a un tiempo de esfuerzo y dedicación, pero también de experiencias invaluables. La Universidad me enseñó no solo de libros, sino también de la vida misma. Descubrí que me siento más cómodo en la práctica que en la teoría, siendo yo quien pone la voz a los proyectos en lugar de obligarme a cumplir sueños ajenos”, afirmó en dicha publicación.

Asimismo, consideró: “La UNVM permite que alguien del interior pueda soñar con un título universitario que le brinde herramientas para enfrentar un futuro lleno de desafíos. He elegido que mi vida académica transite las aulas de la educación publica desde que tengo tres años. Por eso fui y seré siempre un defensor de la Educación Pública”.

“Gracias a mis padres por sostenerme, a mi familia por aguantarme, y a mis amigos por seguir caminando a mi lado. ¡Esto es solo el comienzo!”, cerró. Finalmente, cabe destacar que en esta edición de Gran Hermano intervienen un total de 24 participantes, quienes compiten por el premio de setenta millones de pesos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ulises Apostolo Borleto (@ulisesapostolo)

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.