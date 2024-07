Habló la abogada de la madre que se fugó con sus dos hijos: “Está desesperada”

Natalia Lezcano es la abogada de Constanza Tarico, la madre que desapareció junto con sus dos hijos, los cuales son reclamados por el padre de uno de ellos para trasladarlos a Alemania, de donde es oriundo.

La mujer, que vívía con ambos niños en la localidad de Nono, Traslasierra, no se presentó al momento de hacer la entrega ordenada por la Justicia.

“Lo que más le preocupa a la sociedad es que Constanza y sus hijos no aparecen. Tenían que presentarse el jueves al mediodía para tomar contacto con el padre y no se presentaron”, comentó la letrada a Villa María Ya!.

“Desde entonces todos perdimos contacto con ella, yo también, y eso nos preocupa. También entiendo que esto es una acción desesperada de ella”, sostuvo.

“Estuvo hasta último momento implorando y confiando en la Justicia de Córdoba, porque se trata de una aplicación ilegal del Convenio de La Haya. Este señor ha presentado documentación, declaraciones juradas falsas, documentos que dicen que los niños iban a la escuela a un lugar donde nunca fueron”, contó.

“Constanza ha demostrado con documentación que eso no es cierto, y sin embargo la Justicia falla a favor de la restitución. Pero fíjense qué loca que es la Justicia, que ordena restituir pero al mismo tiempo ordena investigar la verdad biológica de la niña”.

“La nena dijo en la audiencia que ese señor no es su papá, no se quiere ir con él, ha vivido muy poco tiempo con él, no tiene un vínculo emocional significativo, le tiene miedo, ha visto como este señor violenta a su mamá, y la Justicia quiere arrancarla de los brazos de su madre para mandarla a Alemania cuando no habla alemán”.

“La Justicia argentina no se plantea investigar nada. El Convenio de La Haya es muy claro, es para restituir niños robados por alguno de los padres; estos niños tenían un poder entregado por el progenitor reconociente y el progenitor del más chico a la mamá se maneje con custodia plena de los dos niños”.

“De ninguna manera era una retención ni un traslado ilegal. La residencia en Alemania los niños la perdieron cuando se fueron el 15 de enero de 2021 y no volvieron nunca más. Si hubiesen sido secuestrados por la madre, sí correspondería el Convenio de La Haya”, aseguró.

Además, la abogada sostiene que el reclamante utilizaba los presuntos documentos falsos para cobrar una asistencia social en Alemania análoga a la Asignación Universal por Hijo de Argentina.

Todo comenzó en Bolivia

La madre, de origen argentino, conoció al alemán en Bolivia. Allí vivieron y tuvieron a sus hijos hasta que, según Lezcano, la pareja se separó y el padre tuvo que volver a Alemania por problemas con el Estado germánico relacionados al fraude.

“Tenía una causa, lo están investigando en Alemania, por ese dinero de los niños y otros proyectos que no habría cumplido, todo con información que me están pasando organizaciones de allá”, sostuvo la abogada.

La madre presentó una cautelar en la corte europea de DDHH. “Mi consejo era que se presentara y entregara a los niños, pero ella sabe que si va a Alemania va a llegar en condiciones desastrosas e inmediatamente la van a imputar”, agregó la abogada.

“Está desesperada. La solución posible sería que se habra un periodo de escucha, una cámara Gessel, se escuche a los niños y se les de garantía de respetar sus derechos”, concluyó.

Informe de Patricia Gatti

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.