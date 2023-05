Hasta el jueves: convocatoria para artistas

Se lanzó una convocatoria para todos aquellos artistas que deseen píntar junto a Milo Lockett y otros destacados artistas nacionales el sábado 14/05.

Hasta el jueves 11 –o hasta agotar los cupos-, los interesados deberán completar el formulario que permitirá acceder al almuerzo y charla de artistas que se llevará a cabo en la Casa de la Cultura, en la previa al “Festival de Arte por el Autismo”, que se realizará en el parque.

Hay que recordar que el festival de arte es organizado de manera conjunta entre el Municipio, y la Asociación de Familias CEA, de Villa Nueva y Villa María, y además de Milo Lockett, llegarán a Villa Nueva Fernando Weimann y Manuel Paz.

Los interesados pueden anotarse a través del formulario: click aquí

Datos importantes:

Tanto para pintar en vivo, como para exhibir las obras, los artistas deberán llevar todo lo que consideren necesario (atril, bastidor, herramientas, pinturas, pinceles, recipientes, trapos, etc).

Los/as artistas que no se inscriban en el formulario, pueden ir directamente a pintar al parque pero no podrán participar del almuerzo y no obtendrán el certificado.