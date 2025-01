Hernán Lirio y un susto en una ruta de Entre Ríos: «No nos matamos de pedo»

Durante las últimas horas, el conductor televisivo local Hernán Lirio atravesó un incidente vial en el sudeste de la provincia de Entre Ríos, cerca de la frontera con Buenos Aires.

Precisamente, el episodio tuvo lugar en el kilómetro 191 de la ruta nacional 12, entre las poblaciones de Ceibas y Médanos. «Pasamos la localidad de Ceibas, estamos en el kilómetro 191 de la ruta 12, y agarramos un salto, una vía que no está señalizada», afirmó el presentador en Instagram, donde publicó una serie de historias donde dio a conocer detalles de lo sucedido.

Además, Lirio agregó: «Pegamos un salto en el auto, no nos matamos de pedo. Juanchi, el camarógrafo, se golpeó la rodilla apenas. Gracias a Dios no nos pasó, Ramoncito está perfecto también». «Se rompió el carter del motor, así que perdió todo el aceite, lo paré en el acto obviamente cuando me di cuenta», narró el reciente vencedor del Martín Fierro Latino.

Por otra parte, subrayó que este cruce ferroviario no se encuentra señalizado: «Es un hueco, un pozo en el medio de la ruta tremendo». «Ojalá que las rutas se señalicen un poco mejor en todos lados», añadió el villamariense, quien contó que Juanchi debió dirigirse a Gualeguay y que los Bomberos de la localidad entrerriana de Médanos les acercaron agua a él y a Ramoncito.

Finalmente, Lirio se mostró crítico con el estado de la ruta nacional 12, señalando que en dicho kilómetro hubo «siete accidentes en tres días» debido a un «paso a nivel muy mal mantenido».

Video: mirá este compilado de historias publicadas por Hernán Lirio, donde relata lo sucedido:

