Horóscopo de hoy lunes 12 de junio del 2023

Lee tu horóscopo diario en esta nota y averigua las predicciones de los astros para hoy lunes 12 de junio del 2023, según tu signo zodiacal.

Horóscopo del lunes 12 de mayo, 2023

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una respuesta demorada alterará sus nervios pero habrá una solución. Amor: crear reglas incumplibles en la pareja no servirá. Será acertado escuchar con el corazón.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos que acarrean fastidio. Su talento será un modelo a imitar. Amor: si apela a la imaginación para renovar cada cita íntima, creará momentos felices.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: mejor esperar y no precipitarse. Las soluciones tardarán y serán novedosas. Amor: palabras duras dañarán su mundo sensible pero descubrirá que no es verdad.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y noticias: negocios vertiginosos harán que descuide ciertos trámites. Llega oportunidad. Amor: una decisión será difícil pero el compromiso será una experiencia para disfrutar.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y noticias: la rutina diaria parece conducente pero sentirá que algo no está bien. Amor: en la relación le criticarán alguna actitud. Hallará una respuesta constructiva.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se presentarán caminos alternativos. Su entorno no acierta pero se adapta. Amor: tendrá actitud distante y con los sentimientos confusos; urge dialogar.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: cambio de planes. Su intuición indicará que un rumbo será exitoso. Amor: surgirá tormenta emocional pero su corazón tendrá equilibrio para escuchar.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: favorable encarar negocios nuevos o resolver tareas inconclusas. Amor: terminará la rutina con sentimientos que encenderán cálida seducción.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: propuesta exitosa hará que su equipo se luzca en nuevos negocios. Amor: conviene no entrar en discusiones y evitarle a su pareja asuntos ajenos.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: postergará decisiones y los obstáculos crecerán. Su actitud será resistida. Amor: preferirá tiernos momentos en la intimidad antes que encuentros y bullicio.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: probará alternativas nuevas que dinamizarán negocios. Llegarán aliados. Amor: las palabras complicarán las cosas. Si deja hablar al cuerpo, todo cambiará.

Si usted cumple años hoy es una persona: amante del arte y de la expresión porque hacen vibrar a su alma sensible.