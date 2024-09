[Imágenes sensibles] El descargo de una empleada que limpia baños públicos

Llegó a Villa María Ya! el descargo de una empleada que cuida y limpia los baños públicos del Parque de la Vida.

“Quería hacer una queja sobre la gente que utiliza los baños. Porque ‘la gente’ exige baños públicos abiertos a toda hora, limpieza, etc. Pero ellos mismos no cuidan eso. Nosotras tenemos los baños abiertos de 8 am hasta las 21 pm o más tarde si hay evento en la zona”, comentó la mujer.

“En mi caso particular, trato de limpiar por cada persona que entra y usa el baño. Hasta perfume tiro para que sea agradable ingresar y se sientan cómodos. Pero muchas veces no sólo sufro desprecios, malos tratos, si no que también dejan el baño asquerosamente sucio”, sostuvo.

“Sería bueno que fueran más empáticos con nuestra labor, ya que no es agradable tocar el inodoro cientos de veces al día para limpiar lo que hacen. Deberían ser más educados y cuidar lo que ellos mismos piden tener. Adjunto foto (asquerosa) de ejemplo de como dejaron el baño el día sábado por la noche”, concluyó.

