Joven ahogada: indignación social en las redes

La joven Antonela Reartes (17) murió ahogada en el Dique Piedras Moras. En las redes recrudece la indignación social.

El hecho de no contar con guardavidas en la costa San José, donde se ahogó Antonella, causó indignación social que se patentizó en las redes.

La mayoría de los mensajes, solidarizándose con los familiares de la chica fallecida, oriunda de Río Tercero, cargan contra el municipio de Almafuerte.

Para muestra sobran estos ejemplos:

Martina:

100% evitable, estoy en este momento en el dique piedras moras, y hace un rato, sin conocer esta trágica noticia, le comente a mi pareja, “es increíble que no haya guardavidas con este movimiento”. Lamentablemente este hecho va a despertar los lentos reflejos del minicipio!!. Se podria haber evitado esto solo con sentido común.

P3ncil:

El lago piedras moras no solo no tiene señalización de zonas de navegación, deporte y nado sino que tampoco hay personal preventivo que solo aparece cuando hay emergencias. Pero no sabe que la velocidad en el rescate de un ahogado hace la diferencia y eso implica tener personal mirando el espejo de agua constantemente

David-:

Cobran entrada en toda la costa y solo ponen guardavidas en la parte CHIC del lago.

Osses:

Sr. Intendente de Almafuerte, deje de cobrar estacionamiento, si no va a poner guarda vidas, para evitar accidentes. Dejen de hacer las cosas MAL.

Eusebio:

Consuelo y consejo para los padres, inicie la demanda contra el Municipio, desde hace 5 años no hay guardavidas, algo fundamental para una playa municipal. Otra demanda también al Municipio es por no tener en condiciones el dispensario, donde ni curitas hay. Señor intendente, deje de gastar plata de los impuestos en festivales y peñas, e invierta en seguridad y control de motos robadas.

Dique Piedras Moras

El Dique Piedras Moras se encuentra en el curso de agua del río Ctalamochita, a 2 km de la localidad de Almafuerte, a 101 km de la ciudad de Córdoba Capital, accediendo por la Ruta Nacional 36.

El dique se encuentra a 432 msnm; se construyó con el objetivo de ser compensador del “Sistema Río Tercero”. Es el cuarto de una sucesión de grandes diques ubicados a poca distancia entre sí. Lo anteceden el Embalse de Río Tercero, la Segunda Usina Ingeniero Casaffousth y la Tercera Usina Ingeniero Benjamín Reolin.

La obra comenzó en el año 1972 y fue inaugurada en el año 1979. Posee una cuenca hidrográfica de 3.770 km². Tiene una altura de 57 metros y la cota labio de vertedero a 26 metros.

El lago formado tiene de 600 a 900 hectáreas y su profundidad máxima es de 34 m, razón por la cual este dique constituye un lugar ideal para la práctica de buceo, porque no está permitida la navegación a motor.

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.