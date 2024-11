“Knock out a las drogas”: Noche de boxeo y concientización en Villa María

El próximo viernes 29 de noviembre, se celebra una nueva fecha del campeonato de boxeo “Knock Out a las drogas”, la cual se llevará a cabo desde las 21:30 horas, en la sede del Club Rivadavia (calle 25 de Mayo 990).

En este marco, serán once los combates entre púgiles de la ciudad y la región, que buscarán pasar a las finales de 18° Torneo Provincial, organizado por la Asociación Cordobesa de Técnicos de Boxeo y la Federación Cordobesa de Boxeo, en conjunto con el mencionado Ente.

Cómo serán las peleas

* Jonathan Emanuel Zuáres Peralta (Justiniano Posse) vs. Alejandro Pereyra (Río Cuarto) (-69 Kg.)

* Gastón Cortéz (Villa María) vs. Alan Martín Heredia (Oncativo) (-56 Kg.)

* Richard Alejandro Trigo (Villa María) vs. Alex Jesús Almada (Oliva) (-60 Kg.)

* Santiago Antonello (Oncativo )vs. Daniel Andrada (Villa María) (-69 Kg.)

* Valentina Luz Ledesma (Villa María) vs. Micaela Centeno (Villa María) (-54 Kg.)

* Alexander Arancibia (Villa María) vs. Nazareno Vallejos (Villa María) (-56 Kg.)

* Leandro David Campos (Villa María) vs. Juan Pablo Tubero (-60 Kg.)

* Juan Manuel Oviedo Rossi (Villa María) vs. Isam Ezequiel Beaz (Cruz Alta) (-64 Kg.)

* Mayco Alejandro Olmos (Arroyito) vs. Facundo Ramos (Villa María) (+91 Kg.)

* Lucas Ludueña (Villa María) vs. Adrián Castro (General Deheza) (-64 Kg.)

* Agustín Giménez (Villa María) vs. Alan Emanuel Oddino (Villa María) (-69 Kg.)

Venta de entradas

Los tickets de ingreso ya pueden adquirirse de manera anticipada a un valor de $4.000, en la Sede del Ente Villa María Deporte y Turismo (calle Buenos Aires y Costanera), de 8:00 a 14:00 horas y en el Gimnasio “Alcides Rivera” (calle General Paz y Marcos Juárez, barrio Belgrano) de 8:00 a 20:00 horas.

Por otro lado, también se podrán adquirir en el ingreso al club, el día del evento, a un valor de $5.000.

