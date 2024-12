La defensa de Lazarte casará la sentencia

La abogada que ejerció la defensa de Ernesto Lazarte a la par de Adrián Brochero, Teodora Perassi, confirmó que casarán la sentencia a cinco años de prisión que la Cámara del Crimen impuso a su defendido.

Concretamente, el extitular de la Asociación Nazareth en Villa María y Bell Ville fue condenado tras ser hallado como autor responsable de los delitos de “abuso sexual agravado por la calidad de guardador” y de “falsificación de documentos continuado”, en concurso real.

“Vamos a hacer una casación”, afirmó en este marco Perassi. Asimismo, explicó: “Hubo cinco hechos, de los cuales se lo imputa, sobre delitos de abuso sexual, y de esos delitos solamente quedó uno, que hace referencia a un abuso sexual simple, en relación cuando le ponen agravado, es porque él estaba trabajando en la institución, y entonces eso agravaría la calificación”

“Según nuestro criterio, está más que acreditado que ese hecho no ocurrió, basándose en la prueba fundamental que es que no existió porque la persona que denuncia no estaba en el lugar ya cuando dice haber sucedido los hechos”, agregó.

Perassi también aclaró que abuso sexual simple significa “tocamiento”: “La persona denuncia que la ha tocado, nada más, simplemente, no hay acceso”. “Es inocente de ese delito”, ratificó la defensora de Lazarte.

Por otra parte, la abogada afirmó: “Si bien el admite haber confeccionado los benditos RP que le ponen como hecho de ejercicio ilegal de la medicina, eso ocurrió durante la pandemia, donde cualquier centro asistencial público-privado, por prescripción de cualquier médico, y al día en la actualidad incluso, se hacía la videollamada con la psiquiatra y Lazarte lo que hacía era prescribir lo que la psiquiatra le decía”.

“Para nosotros y para Lazarte no es un delito, porque incluso estábamos en pandemia, y por el decreto de necesidad y urgencia estaba contemplado”, añadió. Además, Perassi manifestó: “El cúmulo de esas pruebas, sumado a este delito de abuso, dan cuenta de que son cinco años que para nosotros también es demasiado, teniendo en cuenta que es una persona sin antecedentes, y por lo tanto también la pena es cuestionable, porque debería haber sido mucho menos”.

“Se ha demostrado lo más importante, y Lazarte está muy conforme de que se logró, por el beneficio de la duda”, agregó. Finalmente, la profesional del Derecho resaltó: “Hubo un montón de pruebas que incluso hubiesen servido también para declararlo inocente”.

Audio: escuchá la entrevista completa de Patricia Gatti a Teodora Perassi para Villa María Ya!:

