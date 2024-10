La Municipalidad denuncia que se utilizaron las castraciones gratuitas para castrar animales de otras localidades

La Municipalidad de Villa María presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue a personas que estarían aprovechándose del sistema de castraciones gratuitas que ofrece el CAM.

La primera señal de alerta se encendió en julio, cuando el equipo del Quirófano Móvil pasó por el barrio Roque Sáenz Peña y La Calera.

Allí una mujer se presentó con el DNI de un tercero, radicado en el barrio, y con un perro galgo para que sea castrado.

Los responsables del operativo advirtieron que la dueña del DNI ya había castrado a su perro, y por conocerla también sabían que no tenía un galgo. Al consultarle, confirmó que no había prestado su documento para castrar a ningún can que no sea el de ella.

Este descubrimiento habría provocado una reacción agresiva de parte de la mujer que llevó el galgo al Quirófano Móvil.

A esto le siguió otro hecho. Una de las vecinas que integra una organización proteccionista le reclamó vía telefónica a los funcionarios responsables del operativo que alguien le tenía que pagar los 20 mil pesos que había gastado en el traslado.

“¿Cómo que alguien cobra?”, se plantearon desde la Municipalidad. Tras analizarlo, resolvieron presentarse ante la Justicia para evitar que alguien lucre con el sistema gratuito de castraciones.

También entienden que se estaría afectando el patrimonio municipal, ya que el municipio invierte en castraciones para animales que son de Villa María y de cada barrio en el caso del Quirófano Móvil.

Llevando documentos de personas que viven en estos barrios, se podrían traer perros y gatos de otras localidades para ser castrados con los recursos de Villa María. Esto también afecta las acciones de planificación y las estadísticas.

Esta primera denuncia debió ser ampliada ya que, luego de analizar la documentación presentada por las personas que sacan los turnos, hubo al menos 17 casos sospechosos.

Lleva la investigación la Fiscalía de instrucción del tercer turno a cargo del Dr. René Bosio.

Informe de Patricia Gatti

