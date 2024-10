La Palestina: presentaron el “Festival de Mi Tierra” en Villa María

En horas de la mañana, se presentó en el municipio de Villa María el “Festival de Mi Tierra”, que se realizará en la vecina localidad de La Palestina el próximo sábado 23 de septiembre, en el marco de sus fiestas patronales.

Concretamente, desde la comuna local invitaron a la población a participar de este evento, organizado por la citada población. Al respecto, el intendente Eduardo Accastello resaltó: “Villa María es una ciudad-región, abierta, plural, que recibe calurosamente a quienes formamos parte del sector centro de la provincia de Córdoba. Para nosotros, que tenemos un festival consagrado a nivel nacional, es muy importante acompañar a las localidades vecinas y dar una mano en lo que sea posible”.

“Nos interesa que a los pueblos que están cerca de Villa María, les vaya muy bien y potenciar su cultura, arte, deporte y muchas más”, agregó. Por su parte, el mandatario de La Palestina, Mayco Becco, afirmó: “La primera edición se lanzó desde el club Ricardo Gutiérrez y queríamos que no sólo fuera de deportes, sino que también incluyera a la cultura, la música, entonces vinculamos todo y nació la primera edición del Festival de Mi Tierra”.

“Vamos por la segunda edición, y lo vamos a hacer crecer aún más. Estas fiestas populares no deben perderse nunca y más en localidades pequeñas como la nuestra, teniendo en cuenta la cultura y la identidad de cada pueblo. Un pueblo que no tiene cultura, no tiene identidad. Así que la cultura está a la par de también de la salud, educación, es sumamente importante. Es por eso que le damos el el lugar que se merece”, añadió.

Cabe mencionar que dentro de la propuesta “La Palestina Celebra“, la agenda del “Festival de Mi Tierra“ tendrá distintas actividades con actuaciones de agrupaciones folklóricas y los números centrales serán Destino San Javier, Los Quara y Fabricio Rodríguez. Quienes estén interesados en asistir, pueden encontrar más información sobre la grilla y las propuestas del festival en el instagram del municipio de la vecina localidad (click aquí).

Asimismo, también estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales de Villa María, Marcos Bovo; los secretarios de Gobierno y de Cultura de La Palestina, Nicolás Alfonso y Ariel Funes de La Palestina; y Lourdes Cativelli en representación de la de la comisión directiva del club Ricardo Gutiérrez.

Finalmente, al término de la presentación Becco brindó una rueda de prensa con los medios villamarienses, donde afirmó: “Para nuestra localidad es más que es más que especial poder darle la continuidad que se merece, y coronarlo también con los artistas que van a estar presentes sobre el escenario”. También habló de los principales artistas que estarán presentes en el espectáculo y contó que las entradas saldrán a la vista en los próximos días, pudiéndose adquirirse plateas y generales.

Video: palabras de Becco en rueda de prensa (registrado por Patricia Gatti para Villa María Ya!):

