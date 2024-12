Liberaron a los policías acusados de dispararle a un menor en el Botta

Durante el miércoles quedaron en libertad los policías Eslem Vílchez y Sergio Damián Pucci, quienes están acusados de dispararle a un menor de edad en el barrio Felipe Botta.

Así lo confirmaron a Villa María Ya! los abogados Alexis Andrada y Alfonso Martín, quienes representan respectivamente al primero y al segundo de los uniformados antes mencionados. La liberación de ambos llegó luego de que el Juzgado de Control de la ciudad le otorgara la razón a los defensores, quienes habían planteado una oposición a la prisión preventiva.

En este marco, Martín, relató: “En mi caso yo represento a Sergio Pucci, y el doctor Andrada a Vilchez, habíamos hecho una presentación de una oposición, no solo a la prisión preventiva, si no a la materialización de algún prueba, que no estaba debidamente acreditada su legitimidad”.

“Después de una espera considerable pero grata en fin al resultado, considero que la resolución es completamente acertada respecto a los planteos realizados, y como bien dijiste al comienzo del video, efectivamente recuperó la libertad en el día de ayer”, agregó.

Por su parte, Andrada se refirió a las condiciones en las que se encuentra su cliente Vilchez: “Está imputado al igual que el señor Pucci en calidad de coautor de lesiones graves calificadas por sus condiciones de funcionario policial, agravado por el uso de un arma de fuego, con la particularidad de que a mi cliente se le atribuye una conducta omisiva, específicamente en una posición de garante”.

“No sería quien supuestamente disparó, si no que no omitió o no garantizó el uso medido y racional de la fuerza el día del procedimiento policial, que en definitiva se desencadenó el hecho objeto de la investigación”, explicó.

Finalmente, Andrada señaló: “Se va a continuar con la investigación, siguen imputados, pese a que en su resolución la jueza de Control ha determinado una falta de mérito, en consideración a la prueba obrante de la causa, que ha sido fruto de la investigación realizada hasta el día de la fecha”.

Video: entrevista de Patricia Gatti a Alexis Andrada y Alfonso Martín:

