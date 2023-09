Liga Villamariense: Universitario y Ricardo Gutiérrez abren la octava jornada

En horas de la noche, Universitario recibirá a Ricardo Gutiérrez de La Palestina en el partido que abrirá la octava fecha del Clausura de la Liga Villamariense.

Concretamente, el partido comenzará a las 22:30 en la cancha de Argentino, donde los «Académicos» harán las veces de local, y para la visita representará la posibilidad de clasificar a los octavos de final, ya que con solo empatar asegurará un lugar entre los ocho primeros de la zona «B». En caso de ganar alcanzará a Alumni en el primer lugar, al menos hasta que el «Fortinero» juegue el domingo como visitante de Rivadavia de Arroyo Cabral.

Por último, cabe señalar que la jornada dominical albergará los nueve partidos restantes y tendrá a varios equipos buscando garantizar su lugar en los playoffs. Entre otros cotejos, resalta la visita del tercero del grupo «A», Colón de Arroyo Cabral, al líder, Deportivo Argentino.

Programación y posiciones – Liga Villamariense:

Zona A: Los Zorros – Atlético Ticino – San Lorenzo (el domingo a las 16:15), Unión Central – Juventud River (en Central Argentino), San Lorenzo – Alem, Española – Unión Social (en el Campus) y Argentino – Colón (todos el domingo a las 16:30). Posiciones: Argentino 16 (c), Atético Ticino 15 (c), Colón de Arroyo Cabral 14 (c), Asociación Española 12, Unión Central 10, Alem y San Lorenzo de Las Perdices 8, Juventud River de Ausonia 6, Los Zorros 5 y Unión Social de Alto Alegre 2.

Zona B: Universitario – Ricardo Gutiérrez (hoy a las 22:30, en Argentino), San Lorenzo – Silvio Pellico (en Arroyo Algodón), River – 9 de Julio, Yrigoyen – Unión y Rivadavia – Alumni (todos el domingo a las 16:30). Posiciones: Alumni 16 (c), Ricardo Gutiérrez de La Palestina e Yrigoyen de Tío Pujio 13, Silvio Pellico y Rivadavia de Arroyo Cabral 11, Universitario 8, Unión de Arroyo Algodón 7, River 5, 9 de Julio de Pasco 4, San Lorenzo de Las Playas 1.

(c): clasificados a octavos de final.

Foto: Instagram Liga Villamariense.